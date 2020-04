Les travailleurs masculins et féminins vivent le COVID-19 très différemment

Pour les employeurs, la pression est de maintenir le personnel en sécurité et heureux alors que le monde s’adapte au travail à distance. Un nouveau rapport illustre leurs résultats et les différentes manières dont les hommes et les femmes ont besoin de plus de soutien.

Avril

21, 2020

La journée de travail d’aujourd’hui ne ressemble en rien à ce qu’elle était il y a deux mois. Les employés travaillent à distance, les réunions ont lieu par téléphone et par vidéo, et les employés ne jonglent pas seulement avec leurs charges de travail – ils jonglent aussi avec leurs maisons, leurs enfants et les charges de travail de leurs enfants. Alors, comment allons-nous vraiment tous? Eh bien, cela dépend de qui vous demandez.

Have Her Back, une société de conseil qui vise à aider les entreprises à atteindre l’équité entre les sexes, a mené une étude qui a interrogé les employés des moyennes et grandes entreprises fin mars pour mieux comprendre comment ils (et leurs employeurs) s’adaptaient à notre nouvelle façon de trouver du travail faire un don. Le rapport examine les besoins critiques et le soutien que les employés recherchent, et souligne comment le sexe, la parentalité et la génération peuvent éclairer leurs préoccupations à l’heure actuelle – et comment ils souhaitent que leur employeur réponde, maintenant et à l’avenir. Voici quelques informations clés.

Les hommes sont plus satisfaits des politiques de travail à domicile de leur employeur…



Dans l’ensemble, 35% des hommes ont trouvé la réponse de leur entreprise à la crise «excellente», tandis que 24% seulement des femmes ont applaudi le même éloge. Cet écart s’est creusé lorsque Have Her Back s’est concentré sur les parents; 51% des pères ont jugé leurs ressources excellentes; seulement 18 pour cent des mamans ont dit la même chose.

… Mais tous les parents qui travaillent ont du mal à dispenser des soins – en particulier les papas.



Ce n’est pas un secret que jongler efficacement avec les enfants (et l’école!) Et un travail à domicile est une tâche presque impossible, et les répondants ont convenu. Mais 31% des pères ont déclaré qu’ils trouvaient cela «extrêmement difficile», contre seulement 14% des mères, ce qui suggère que les papas n’étaient peut-être pas conscients de la lourdeur des services de garde et d’éducation au quotidien.

Les femmes ont toujours l’impression de porter la majeure partie de la charge.



Selon le sondage, plus de femmes ont l’impression que le gros de la prestation de soins en ce moment leur incombe. Et malheureusement, seulement 27% des mères ont l’impression que leur employeur comprend ce fardeau.

Les employés des deux sexes ont besoin de plus de soutien, mais très différent.



Alors que notre monde vit cette pandémie, les mères qui travaillent veulent surtout un revenu garanti et des congés de maladie payés (un fait qui renforce la constatation antérieure selon laquelle plus de femmes estiment que le poids de la prestation de soins tombe sur leurs épaules). Les papas ont soif de communication stimulant le moral de leurs patrons, ainsi que de plus de formation sur le travail à distance, la supervision et la gestion.

La crise pousse les travailleurs à réfléchir sérieusement à leur avenir.



Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient susceptibles de changer d’emploi à l’avenir en fonction de la façon dont leur employeur avait géré la crise, les réponses se sont déclinées selon les générations. Un énorme 60 pour cent des milléniaux se sentent susceptibles de changer d’emploi en raison de leur expérience; 51% des membres de la génération X ont ressenti la même chose, tandis que seulement 27% des baby-boomers envisageront de quitter leur poste actuel. Cela représente une grande opportunité pour les employeurs qui traversent la pandémie: mieux ils écouteront et répondront aux besoins des employés, plus ils pourront retenir – et recruter – une équipe plus solide de l’autre côté.

