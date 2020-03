Les Triumph Tiger 900 GT Pro et GT Rally Pro montrent leur puissance

MAROC.- Pour ce test, nous nous rendons à cet endroit, un environnement idéal pour connaître tous les avantages que le nouveau Tiger 900 de Triumph offre, à la fois pour les pilotes expérimentés et pour ceux qui aiment une moto amusante avec d’excellentes caractéristiques.

Le premier à passer entre nos mains a été le Tiger 900 GT Pro, le modèle haut de gamme axé sur l’asphalte. Il a un siège réglable en deux hauteurs, situé à 810 millimètres du sol dans sa position basse, ce qui signifie que tout pilote de taille moyenne peut avoir un contact avec le sol, ou le laisser à 830 mm pour avoir une posture et une maniabilité beaucoup plus confortable.

À l’extérieur, le changement de génération, inspiré de la Tiger Tramontana 2018, est évident. À cette occasion, la famille Tiger 900 de Triumph est livrée avec cinq modèles, chacun avec différentes caractéristiques et options d’équipement, ainsi que différentes configurations esthétiques et mécanique

Le Tiger 900 GT Pro a un prix de départ de 217 330 pesos et le haut de gamme, le Tiger 900 Rally Pro commence à 287 370 pesos. Quant à l’esthétique, nous trouvons une moto bien réalisée, avec un tableau de bord avant haut et des formes angulaires. Au-dessus du phare se trouve un écran TFT haut de gamme à réglage manuel en cinq positions, en plus de petits poignets latéraux et d’un large réservoir d’essence d’une capacité de 20 litres de carburant.

Le moteur de ce nouveau Triumph Tiger est passé à 888 cm3, il est également 2,5 kilos plus léger que le Tiger 800, cependant, le véritable changement mécanique vient de la variation de l’ordre d’allumage et du fonctionnement des pistons à 1-3 -2. Maintenant, le vilebrequin est plus léger et le temps entre les détonations dans une distribution irrégulière a changé, reflétant un sentiment de plus grande puissance par rapport à la version précédente.

Le premier jour des tests, nous avons quitté la ville de Marrakech, sur la côte d’Essaouira, où nous avons progressivement quitté la ville pour emprunter les routes cachées et les routes rurales et rocheuses entre les montagnes.

La Tiger 900 GT Pro est sans aucun doute une moto idéale pour contourner ce type de trajets, assez stable sur les routes droites, mais aussi légère et agile dans les courbes, grâce aux jantes alliage 17 pouces à l’avant et 19 pouces derrière avec des pneus en mesures de 100 et 150 mm respectivement. Le nouvel écran numérique de sept pouces est standard sur tous les modèles (sauf pour le modèle d’entrée qui a un TFT numérique monochromatique de 5 pouces).

Le Tiger 900 GT Pro dispose de cinq modes de conduite, d’une connectivité et d’une intégration Bluetooth pour fonctionner facilement à partir de l’écran et des commandes de la GoPro, en le contrôlant à l’aide d’un joystick situé sur le poing gauche.

En arrivant dans la ville d’Essaouira, nous attendions la deuxième journée d’essais tout terrain, à bord de l’énorme Tiger 900 Rally Pro équipé de pneus Pirelly Scorpion Rally, notamment pour les chemins de terre.

Les différences sont notables par rapport à la version asphalte, dans ce cas les différents repose-pieds repositionnés, les pédales en aluminium, les protections moteur sont équipés d’une finition verte avec le châssis blanc, cette version étant la seule avec cette peinture sur le châssis. Les roues deviennent des radios de 21 et 17 pouces.

Tous ces réglages laissent une moto très haute, idéale pour le tout-terrain, mais difficile d’accès pour les personnes de petite taille, bien que dépassant ce point, en déplacement elle devient fiable et maniable sur les routes difficiles. Le Tiger 900 GT Rally Pro est bien plus qu’un vélo de route équipé pour le tout-terrain, car il a des capacités tout-terrain beaucoup plus ambitieuses pour ravir le palais des pilotes plus expérimentés et aventureux, désireux d’apprivoiser en terrain difficile cette bête de 216 kilos

.