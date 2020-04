Les usines de motos s’arrêtent à COVID-19

En raison de la crise de Covid-19, de nombreuses entreprises et usines de toute nature dans le monde ont été contraintes de suspendre le travail ou la production, y compris celles des motos qui, en raison de l’augmentation des contagions par les coronavirus, ont mis en place plus de mesures Strict et avec une plus grande restriction par les propriétaires et le gouvernement de différents pays.

Les premières à arrêter les activités ou à restreindre le travail ont été les marques asiatiques, telles que Yamaha et Honda. Ces arrêts temporaires s’étendent à l’Europe, bien que certaines usines comme Honda en Asie reviennent déjà à une relative normalité, bien que le constructeur japonais ait décidé à cette époque de fermer indéfiniment son usine au Royaume-Uni.

De même, des marques telles que KTM, GasGas, Husqvarna, Ducati, Yamaha et MV Agusta s’ajoutent à ces arrêts de travail temporaires dans leurs différentes usines à travers le monde. À toutes ces fermetures temporaires, nous pouvons également ajouter la marque nord-américaine Indian Motorcycles, car l’usine de Spirit Lake située à Lowa, où ils produisent leurs motos, a fermé indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus.

Cela affecte directement 650 travailleurs et une période d’une semaine a été fixée, adaptant ses opérations à la situation du marché, poursuivant les travaux et la logistique avec l’expédition de motos déjà fabriquées pour être livrées aux concessionnaires qui en font la demande.

Bien que dans le cas des motos indiennes, ils maintiennent la production et le développement de véhicules commandés par l’armée américaine, ceci pour considérer cette production comme essentielle.

Dans le cas de BMW, il avait déjà annoncé que les musées BMW Welt, BMW Museum et BMW Group Classic seraient fermés pendant un certain temps, maintenant les usines dont il dispose en Afrique du Sud et en Europe, y compris en Allemagne à Spandau, ont également été bloquées.

À l’heure actuelle, cette décision concerne environ 30 000 travailleurs, dont 2 000 de l’usine de motocyclettes, marquant le 19 avril comme la date d’une éventuelle réouverture ou de la prolongation de l’inactivité.

D’autre part, Harley-Davidson, a été forcé de fermer les chaînes de montage aux États-Unis après un Covid-19 positif à un employé des installations de Powertrain Operations situé sur Pilgrim Road, où pratiquement tous les moteurs de la La marque Harley-Davidson, tandis que le musée Harley-Davidson et les installations adjacentes appartenant à la firme nord-américaine sont inactifs depuis plusieurs jours et devraient se poursuivre jusqu’à la mi-avril.

Heureusement, tous ces arrêts temporaires ne sont pas de mauvaises nouvelles, car à la marque de lubrifiants Repsol Tech Lab à Madrid, elle commence à produire du gel antibactérien dans des installations où le travail habituel est de rechercher, développer des carburants et des lubrifiants pour motos compétition.

Le sponsor de l’équipe officielle Honda du Championnat du Monde de Moto prévoit d’accumuler 3000 litres de ce gel chaque semaine, qu’ils feront don au ministère espagnol de la Santé afin qu’il puisse être distribué dans les centres hospitaliers les plus nécessiteux.

.