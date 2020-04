Les utilisateurs ne font pas confiance aux crypto-monnaies comme moyen de paiement numérique, selon l’enquête

Faits saillants:

Les utilisateurs interrogés font davantage confiance aux autres méthodes de paiement numériques qu’aux crypto-monnaies.

Dans les pays sous-développés, les cryptomonnaies suscitent un plus grand intérêt, mais elles ne sont généralement pas utilisées.

Une enquête réalisée par le journal The Economist recueille des données sur l’augmentation de l’utilisation des méthodes de paiement numérique au cours de l’année dernière, y compris les crypto-monnaies, qui ne semblent pas générer autant de confiance dans les utilisateurs.

Les monnaies numériques émises par les institutions gouvernementales semblent gagner en popularité en tant que moyen de paiement numériqueOui, prétendent-ils. Sur ce point, les chercheurs commentent que les monnaies numériques de ce type sont “le prochain grand développement”, notant que:

Les crypto-monnaies basées sur la blockchain sans approbation d’entités commerciales ou gouvernementales, ainsi que le Bitcoin, sont peut-être les systèmes décentralisés les plus connus, mais d’autres joueurs entrent dans le jeu. Une variété de nouvelles crypto-monnaies basées sur une technologie similaire sont en cours de développement par des organisations financières et technologiques. […] Les gouvernements voient une opportunité d’émettre des monnaies numériques pour combler une lacune, donnant confiance aux utilisateurs tout en profitant de systèmes de type crypto-monnaie. The Economist Intelligence Unit

La moitié des personnes interrogées par The Economist sont des résidents de pays à économie développée, tels que le Royaume-Uni, Singapour, la France et les États-Unis. États-Unis et Australie. Alors que l’autre moitié réside dans des pays avec des marchés en développement ou émergents, notamment le Brésil, la Turquie, le Vietnam, l’Afrique du Sud et les Philippines. L’échantillon était de 3 048 personnes, dont 61% avaient entre 18 et 38 ans, ce sont les générations qui ont le mieux adopté les technologies numériques modernes, selon le rapport.

De même, 64% des personnes interrogées ont déclaré qu’au cours de l’année dernière, elles ont effectué plus de la moitié de leurs achats avec des méthodes de paiement numériques telles que Paypal, WeChat Pay, TransferWise, entre autres. Alors que 80% des répondants étaient prêts à utiliser ces méthodes de paiement plus fréquemment dans leurs opérations quotidiennes. 28% ont déclaré qu’il serait très probable qu’ils effectueraient des paiements numériques dans la grande majorité de leurs transactions, au lieu d’utiliser de l’argent physique.

Les pays émergents sont plus réceptifs aux crypto-monnaies

Seulement 4% de l’échantillon total ont assuré qu’ils n’effectueraient pas de paiements numériques; Ce chiffre est ramené à 1% dans le cas des économies émergentes. Cependant, ces économies sont, selon les chercheurs, plus réceptives aux modes de paiement numériques; puisque 41% des personnes interrogées dans les pays émergents ont déclaré être des utilisateurs ou posséder des crypto-monnaies, alors que dans les pays développés, ils ne sont que 19%.

Le modèle se répète en ce que 79% des personnes interrogées dans les économies développées déclarent connaître ou être au courant des crypto-monnaies, tandis que dans les économies émergentes, ce chiffre augmente à 92%, pour donner une moyenne totale de 85%.

L’étude reprend les commentaires d’Antony Lewis, auteur de The Basics of Bitcoins and Blockchains: An Introduction to Cryptocurrencies and the Technology that Powers Them, qui dit que certains groupes Ils préfèrent utiliser les monnaies numériques au lieu de l’argent physique, mais “il faut certaines aptitudes et compétences pour gérer les monnaies numériques”, et tout le monde n’a pas ce niveau d’expérimentation.

L’enquête semble confirmer ces idées, de l’avis des chercheurs, puisque les répondants qui ont une formation universitaire a affirmé qu’ils avaient déjà utilisé des crypto-monnaies, une tendance à la baisse chez ceux qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires ou de formation équivalente.

10% du total des personnes interrogées considèrent que les paiements numériques sont principalement utilisés dans leur pays par rapport à d’autres méthodes physiques. Les chercheurs considèrent également que les paiements numériques ont beaucoup d’espace à conquérir, davantage avec la pénétration des équipements mobiles et d’autres innovations technologiques.

L’éducation et l’adoption vont de pair

Cependant, certains des défis de cette future adoption reposent sur le fait que, par exemple, 61% des personnes interrogées déclarent s’inquiéter de la confidentialité de leurs données. D’autres (32%) ont déclaré que la sécurité est un autre facteur qui ralentit l’adoption des monnaies numériques. Le plus grand défi est le peu de compréhension de ces outils, soit 44% des répondants qui le disent.

34% de ceux qui utilisent des crypto-monnaies le font pour payer des services et des produits en ligne, tandis que les autres les utilisent pour des raisons spéculatives ou d’investissement.

54% ont mentionné le soutien du gouvernement central comme un facteur de confiance clé dans l’utilisation des monnaies numériques. Alors que 38% ont assuré que ces crypto-monnaies ne sont soutenues par aucune organisation, ne sont pas fiables. “Cela nous dit qu’une monnaie numérique soutenue par le gouvernement serait beaucoup plus populaire que le Bitcoin aujourd’hui”, disent-ils.

Parmi les avantages de l’adoption des monnaies numériques, les chercheurs affirment que cela entraînerait une plus grande inclusion financière et une réduction des coûts d’exploitation, tels que la suppression de l’impression des billets de banque et de la frappe des pièces.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, la Chine semble être le pays le plus avancé en termes d’émissions possibles de monnaies d’État. Il a été récemment appris que la Banque agricole de ce pays lancerait une application de portefeuille numérique basée sur la blockchain. De même, d’autres banques dans le monde étudient leurs risques et possibilités de faire de même dans leur pays.