Les ventes annuelles d’Emma Mattress montent en flèche 86%

Emma Mattress a déclaré qu’il était désormais le matelas le plus recherché au Royaume-Uni, surpassant ses concurrents nationaux.

// Les livres d’Emma Mattress enregistrent un chiffre d’affaires de 125 millions de livres sterling en 2019

// Cela équivaut à une hausse de 86% par rapport à l’année précédente

Emma Mattress a achevé son deuxième exercice de rentabilité en 2019 avec un chiffre d’affaires record de 150 millions d’euros (125 millions de livres sterling), en hausse de 86% d’une année sur l’autre.

Cela se compare à Casper, considéré comme le concurrent le plus proche, où la croissance des revenus en 2019 était estimée à 20%.

Fondée en 2015, Emma Mattress, basée à Francfort, est un détaillant en ligne direct au consommateur qui vend des oreillers, des couettes, des lits et des sommiers à ressorts et expédie dans plus de 20 pays, dont le Royaume-Uni.

«Dans l’industrie du sommeil, l’entrée sur le marché est simple, mais devenir un leader est une entreprise difficile», a déclaré le chef de la direction et cofondateur d’Emma, ​​Manuel Muller.

«Construire une marque à laquelle les gens feront confiance et à laquelle revenir reviendra très cher, mais construire une entreprise rentable dans cet espace n’est ni inconcevable ni pratique, cela demande simplement du dévouement à l’industrie.

“L’introduction en bourse de Casper est appelée à attirer la reconnaissance et la révolution sur le marché du sommeil et fournira un boom d’activité dans notre espace, comme le font toutes les introductions en bourse.”

Emma Mattress a déclaré qu’elle avait l’un des taux de retour les plus bas de l’industrie du matelas en boîte, à moins de cinq pour cent, et qu’elle avait un programme en place pour donner des matelas retournés ou les éliminer de manière responsable par le biais d’entreprises partenaires.

Le détaillant en ligne a également déclaré qu’il était désormais le matelas le plus recherché au Royaume-Uni, surpassant ses concurrents nationaux tels que Eve Sleep.

Emma Mattress possède également plus de 1000 points de contact physiques à travers l’Europe via ses partenaires commerciaux, tels que John Lewis au Royaume-Uni.

Muller et le cofondateur Dennis Schmoltzi ont déclaré qu’ils avaient réussi à franchir les jalons de leur entreprise tout en n’acceptant que 5 millions d’euros de financement.

