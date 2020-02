Les ventes au détail en ligne démarrent 2020 sur une note plate

Un mois de janvier plat est tombé en deçà des attentes après la période des fêtes plus lumineuse de la fin de l’année dernière.

// Les ventes en ligne chutent en janvier après la poussée de fin 2019

// Les ventes en ligne du mois ont baissé de 0,4% après une reprise surprenante en novembre et décembre

// Les ventes en ligne de janvier sont bien inférieures aux moyennes sur 3, 6 et 12 mois de 8,9%, 6% et 5,5% respectivement

Après une fin étonnamment forte de 2019, les espoirs d’une poursuite de cette croissance en 2020 ont été anéantis le mois dernier lorsque les ventes au détail en ligne ont chuté de 0,4% en glissement annuel.

Selon le dernier indice IMRG Capgemini Online Retail, ces chiffres de janvier indiquent des temps potentiellement troublants pour le commerce de détail alors que la demande autrement modérée de 2019 se poursuit.

En décomposant les résultats, il y a eu quelques histoires positives au niveau de la catégorie.

Après une année 2019 toujours forte, la beauté est restée l’une des meilleures performances en janvier, bien que sa croissance de 7,1% ait été modérée par rapport à sa moyenne de 23,3% l’année dernière.

Pendant ce temps, la maison et les vêtements ont également connu des augmentations de 6,1% et 3,1% respectivement.

D’un autre côté, dans l’indication peut-être la plus forte de l’effet du Black Friday et de l’impact des remises de fin d’année sur la période de vente traditionnelle de janvier, les ventes d’électricité sont passées de 11,9% de croissance en décembre – la première performance positive du secteur depuis plus de deux ans – pour plonger de 17,7% en janvier.

“2019 a été une année étrange pour les ventes en ligne dans le sens où la demande a été faible pendant la majeure partie de l’année – en particulier au cours de l’été – mais ensuite la croissance tout au long de novembre a été très forte et décembre a été meilleur que prévu”, a déclaré Andy, directeur de l’IMRG Insight. Dit Mulcahy.

«Il est difficile de voir pourquoi ce type de pic de négociation plafonnerait une année aussi médiocre. La question était donc de savoir si cela représentait un revirement de la demande – compte tenu de la plus grande certitude apparaissant dans l’environnement politique au cours de cette période – ou une anomalie, probablement due à remise.

«Il semble que nous ayons maintenant notre réponse. Une croissance stable pour commencer l’année, contre un taux de croissance modeste de 7% en janvier 2019 – qui était lui-même le plus bas de janvier en trois ans – suggère que ce n’était pas seulement l’incertitude sur le Brexit qui supprimait les dépenses.

“Les vraies raisons sont susceptibles d’être multiples et diverses, nécessitant des évaluations fondamentales des propositions des détaillants pour s’assurer qu’elles sont bien configurées pour réussir dans ce marché en évolution rapide.”

La consultante en gestion de Capgemini, Lucy Gibbs, a déclaré: «Un mois de janvier plat est tombé en deçà des attentes après la période des fêtes plus lumineuse de la fin de l’année dernière, malgré le fait que les consommateurs se sentent plus optimistes quant aux perspectives économiques du Royaume-Uni.

«Fait intéressant, les détaillants à petit budget ont vu des résultats plus favorables et ont surclassé les acteurs du marché intermédiaire dans les secteurs de l’habillement et de la santé et de la beauté, qui ont eu des résultats positifs ce mois-ci.

«Pour les vêtements, le fossé a augmenté au cours du deuxième semestre de 2019. Les consommateurs restent prudents au début de l’année et recherchent un bon rapport qualité-prix.

“Combinez cela avec une augmentation de la demande de shopping durable, l’augmentation progressive de la confiance des consommateurs se reflétera-t-elle dans les habitudes de dépenses au cours de l’année?”

