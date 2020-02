Les ventes au détail s’améliorent en janvier après une fin faible en 2019

Les chiffres interviennent après que la demande des consommateurs a faibli dans la dernière partie de 2019 dans un contexte d’impasse politique au Parlement sur le Brexit.

// Les ventes au détail de janvier en valeur et en volume ont augmenté respectivement de 1,2% et 0,9% en glissement mensuel, selon les données de l’ONS

// Sur un an, les ventes au détail de janvier en valeur et en volume ont augmenté respectivement de 2,1% et 0,8%

// Cependant, les ventes au détail en valeur et en volume ont diminué respectivement de 0,5% et 0,8% au cours de la période de 3 mois se terminant en janvier.

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont rebondi en janvier après un week-end jusqu’en 2019, le soi-disant «Boris bounce» améliorant le moral des consommateurs depuis les élections générales.

Selon les dernières données de l’ONS, les ventes au détail en janvier en valeur et en volume ont augmenté respectivement de 1,2% et 0,9% par rapport à décembre.

La hausse du volume a marqué la plus forte hausse depuis mars de l’année dernière et un redressement plus fort que la croissance de 0,7% en glissement mensuel prévue en moyenne par les économistes dans un sondage ..

Sur une base annuelle, les ventes au détail de janvier en valeur et en volume ont augmenté respectivement de 2,1% et 0,8%.

Cependant, pour la période de trois mois se terminant en janvier, les ventes au détail en valeur et en volume ont diminué respectivement de 0,5% et 0,8% par rapport au trimestre précédent.

Sur une base annuelle cependant, les ventes au détail au cours des trois mois se terminant en janvier ont augmenté respectivement de 1,5% et 0,8% en valeur et en volume.

Les chiffres interviennent après que la demande des consommateurs a faibli dans la dernière partie de 2019 dans un contexte d’impasse politique au Parlement sur le Brexit.

Cela a abouti à une élection anticipée en décembre qui a renvoyé le Premier ministre Boris Johnson au pouvoir avec une majorité confortable, provoquant ce qui a été décrit comme un «rebond de Boris» avec une amélioration de l’humeur des consommateurs.

“Les ventes au détail ont globalement chuté au cours des trois derniers mois, avec des baisses dans tous les secteurs”, a déclaré Rhian Murphy, responsable des ventes au détail à l’ONS.

“Ceci malgré un rebond en janvier avec une forte croissance pour la plupart des magasins, bien que les stations-service aient connu une forte baisse qui a coïncidé avec une augmentation de leurs prix du carburant.”

Les chiffres ONS peignent un magasin différent pour séparer les chiffres mensuels du BRC et du CBI, tous deux montrant que les ventes au détail de janvier s’étaient stabilisées.

Commentant les chiffres de l’ONS, le directeur du commerce de détail de Deloitte, Ian Geddes, a déclaré que les consommateurs ont entamé la nouvelle décennie sur un «niveau de confiance élevé», contrecarrant la baisse saisonnière que le mois de janvier apporte habituellement.

“Bien que ce soit une bonne nouvelle pour les détaillants, après un Noël difficile pour certains qui a été ponctué de remises importantes, une certaine prudence demeure”, a-t-il déclaré.

«Les consommateurs sont peut-être toujours en« mode d’achat prudent », mais pour combien de temps encore.

«Ces dernières années, nous avons vu l’émergence d’un consommateur plus conscient, doté d’une plus grande prise de conscience de l’impact éthique et environnemental de ce qu’il achète.

«Pour certains, cela signifie simplement acheter moins et désencombrer ou, à la mode, acheter de nouveaux services tels que la location d’armoires.

«Pour d’autres consommateurs, l’événement d’une nouvelle année a donné le coup d’envoi de nouvelles habitudes, qu’il s’agisse de passer à un régime à base de plantes pour« veganuaire »ou de limiter la consommation d’alcool pour« janvier sec ».

«Les détaillants répondent plus que jamais à ces tendances saisonnières, apportant de nouvelles gammes de produits aux ateliers qui correspondent aux goûts changeants des consommateurs.

“Des comportements changeants similaires se reflètent également dans la croissance des ventes en ligne, qui a augmenté de 4,9% ce mois-ci, mais à un rythme beaucoup plus lent en glissement annuel.”

Le directeur général de l’Institut du service à la clientèle, Jo Causon, a déclaré: «Malgré une économie chancelante, les consommateurs ont connu un début d’année positif, en partie en raison de la forte réduction des ventes de janvier.

«Le défi pour les détaillants reste cependant important. La satisfaction des clients est à son plus bas niveau depuis 2015, les clients étant de plus en plus exigeants dans leurs choix d’achat et punissant les marques qui ne respectent pas les meilleures pratiques.

«Les pluies torrentielles, les vents violents et les inquiétudes concernant le coronavirus contribuent à garder les acheteurs à la maison, le défi pour les détaillants et les restaurants de High Street est de ne pas perdre de vue les raisons de leur visite.

«Un excellent service personnalisé est important car il garantit le retour de la coutume, renforçant la fidélité et la confiance pour fournir de meilleurs résultats financiers et une productivité améliorée.»

Lee Lucas, directeur de la Fashion Retail Academy, a déclaré: «Il est probable que la confiance des consommateurs a augmenté après le glissement de terrain des élections générales de décembre.

«Les acheteurs ont peut-être encore senti le nuage du Brexit sur eux, mais ont utilisé l’excuse de la première victoire convaincante de Westminster depuis des années pour prendre d’assaut les rayons des ventes.

«Alors que le temps froid s’installe, les rabais attractifs proposés lors des ventes de janvier semblent trop tentants pour les consommateurs de passer.

«Le secteur s’est retrouvé en première ligne de la bataille contre l’incertitude économique et politique de l’année dernière.

“Ces résultats marquent un retour à la forme pour un secteur qui a enregistré sept mois consécutifs de non-croissance sur une base trimestrielle glissante pour les volumes de vente de vêtements.”

