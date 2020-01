Les ventes de Burberry progressent dans le Golden Quarter

Burberry a déclaré que la croissance a été soutenue par des ventes au prix fort et une “excellente” réponse à ses campagnes de Noël et du Nouvel An lunaire.

// Les ventes en magasins comparables de Burberry en hausse de 3% pour les 13 semaines précédant le 28 décembre

// Le total des revenus de vente au détail pour le troisième trimestre n’a augmenté que de 8 millions de livres sterling pour atteindre 719 millions de livres sterling, soit une augmentation de 1%

// Burberry s’attend maintenant à ce que le chiffre d’affaires annuel progresse d’un faible pourcentage à un chiffre, par rapport aux prévisions précédentes de ventes globalement stables

Burberry a enregistré une augmentation de ses ventes à périmètre constant, les ventes à plein prix ayant bien fonctionné pendant la période cruciale de Noël, malgré les perturbations à Hong Kong – l’un de ses principaux marchés.

Pour la période de 13 semaines se terminant le 28 décembre, le détaillant et la marque de mode britannique de luxe a déclaré que les ventes des magasins comparables étaient en hausse de 3% – par rapport à l’augmentation de 1% enregistrée au même trimestre l’année précédente.

Parallèlement, le chiffre d’affaires total du troisième trimestre n’a augmenté que de 8 millions de livres sterling en glissement annuel, passant de 711 millions à 719 millions de livres sterling.

Cela équivaut à une augmentation d’un pour cent sur une base déclarée, ou à une augmentation de deux pour cent sur la base des taux de change.

Burberry a déclaré que la croissance avait été stimulée par les ventes à prix plein et une réponse «excellente» à ses campagnes de Noël et du Nouvel An lunaire.

Cependant, cela a été partiellement compensé par la baisse des stocks de démarques disponibles à la vente et les perturbations persistantes à Hong Kong, l’un de ses principaux marchés qui a subi des mois de protestations pro-démocratie.

Burberry a déclaré qu’il s’attendait désormais à une croissance du chiffre d’affaires annuel d’un faible pourcentage à un chiffre, par rapport aux prévisions précédentes de ventes globalement stables.

“Ce fut un autre bon trimestre, car les nouvelles collections ont enregistré une forte croissance et nous avons continué à changer la perception des consommateurs de notre marque et à aligner le réseau sur notre nouvelle vision créative”, a déclaré le directeur général Marco Gobbetti.

«Tout en étant conscients de l’environnement macroéconomique incertain, nous restons confiants dans notre stratégie et les perspectives pour l’exercice 2020.»

Burberry a déclaré qu’il était maintenant dans sa deuxième année de son plan de transformation, et dans cette phase, il se concentrerait sur l’investissement pour élever son offre de produits, redynamiser la marque et aligner la distribution sur un nouveau positionnement de luxe.

Le détaillant de luxe a souligné que les nouveaux produits représentaient désormais environ 75% de son offre de magasins de détail principaux et que les nouvelles collections du directeur de la création récemment nommé Riccardo Tisci ont contribué à générer une croissance à deux chiffres par rapport à l’année précédente.

Burberry augmente également ses investissements en Chine, avec le lancement d’une nouvelle campagne du Nouvel An lunaire et les préparatifs en cours pour emmener son défilé automne / hiver 2020 à Shanghai en avril avant l’ouverture de son premier magasin social à Shenzhen au premier semestre de prochain exercice.

