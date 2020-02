Les ventes de cartes-cadeaux et de bons d’achat restent résistantes

Les ventes de cartes-cadeaux et de bons d’achat ont continué d’être dominées par la vente au détail traditionnelle, représentant 62,8% de la part de marché globale.

// Les ventes de cartes-cadeaux et de bons cadeaux au Royaume-Uni continuent de croître malgré des conditions commerciales défavorables, selon UKGCVA & KPMG

// Les loisirs continuent d’augmenter leur part de marché, renforçant la préférence croissante des consommateurs pour l’expérience par rapport aux produits

// La croissance des cadeaux numériques a surpassé les alternatives physiques ou papier plus traditionnelles

Les ventes de cartes-cadeaux sont restées résistantes malgré des échanges difficiles, car les loisirs et l’expérience continuent de remettre en cause la domination de la part de marché traditionnelle du commerce de détail.

Les ventes de cartes-cadeaux et de chèques-cadeaux au Royaume-Uni ont augmenté de 1,7% en glissement annuel au deuxième semestre 2019 et ont augmenté de 0,9% à périmètre constant.

La dernière analyse de la UK Gift Card and Voucher Association (UKGCVA) et de KPMG a indiqué que la croissance s’est produite dans un contexte de défis auxquels sont confrontées de nombreuses entreprises de consommation, y compris les acheteurs reportant leurs achats en raison de l’incertitude liée au Brexit.

LIRE LA SUITE: Les ventes de cartes-cadeaux et de chèques-cadeaux augmentent malgré des conditions commerciales difficiles

Cette UKGCVA a ajouté que les loisirs continuaient de remettre en cause la domination du commerce de détail traditionnel en augmentant la part de marché, de plus en plus d’acheteurs préférant l’expérience aux produits et aux articles.

Néanmoins, les ventes de cartes-cadeaux et de bons cadeaux sont restées dominées par la vente au détail traditionnelle, représentant 62,8% de la part de marché globale, a indiqué l’UKGCVA.

Les ventes liées aux loisirs ont augmenté de 24% sur une année glissante et représentent désormais 11,5% de la part de marché globale, soit un gain de 2,5 points de pourcentage par rapport au deuxième semestre 2018 par rapport au deuxième semestre 2019.

Il y a également eu une augmentation de 13,7% à données comparables des ventes de cartes-cadeaux et de bons d’achat en ligne, tirée par la tendance croissante des achats en ligne ainsi que par l’intérêt accru pour les loisirs.

«Dans un paysage où gagner et fidéliser la clientèle est souvent la frontière entre le succès et l’échec, les détaillants ne peuvent pas se permettre d’ignorer le rôle clé que jouent les cartes-cadeaux et les bons d’achat», a déclaré Paul Martin, responsable du commerce de détail britannique chez KPMG.

“Cela est particulièrement vrai étant donné que la croissance des ventes de cartes-cadeaux reste si résistante, malgré une telle volatilité des échanges plus largement.

«Les loisirs pourraient gagner des parts de marché supplémentaires, mais de nombreux acteurs du commerce de détail enregistrent en fait une croissance à deux chiffres de leurs ventes de cartes-cadeaux et de bons.

«Si quoi que ce soit, l’augmentation de la part de marché des cartes-cadeaux axées sur les loisirs renforce l’argument selon lequel plus de travail est nécessaire pour rendre le commerce de détail plus expérientiel.

“Le shopping n’est plus considéré comme l’activité de loisirs qu’il était autrefois et cela doit changer.”

La directrice générale de l’UKGCVA, Gail Cohen, a déclaré: «La résilience manifeste des ventes de cartes-cadeaux et de chèques témoigne de l’importance de cette voie pour générer des revenus supplémentaires et renforcer la fidélité des clients.

“Comme le montrent les derniers chiffres, les cartes-cadeaux et les chèques-cadeaux offrent aux entreprises en contact avec les consommateurs un large éventail de nouvelles pistes à envisager ou à améliorer, que ce soit les ventes interentreprises alors que les organisations cherchent de nouvelles façons d’inciter et de récompenser leurs employés. ; ou nous rappelant des choix d’achat préférables, comme la popularité croissante des expériences.

«Toutes les entreprises en contact avec le consommateur doivent penser au-delà de la vision traditionnelle de ce marché en croissance, car les cartes-cadeaux et les chèques-cadeaux évoluent rapidement et offrent une multitude de nouvelles opportunités.»

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette