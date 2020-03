Les ventes de H&M atteignent 5 milliards de livres sterling car elles limitent les paiements en espèces pour prévenir les coronavirus

H&M a écrit samedi dans un e-mail aux clients: “La sécurité et le bien-être de nos équipes et de nos clients sont notre priorité absolue.”

// H&M supprime les paiements en espèces à titre de «précaution supplémentaire» en cas d’épidémie de coronavirus

// Le détaillant a affiché des panneaux à l’extérieur des vitrines pour informer les clients

H&M a déclaré qu’il limitait les paiements en espèces à certains caisses par «précaution supplémentaire» dans le but de minimiser le risque de propagation du coronavirus.

Le détaillant de mode rapide a vu ses ventes du deuxième trimestre prendre un coup en raison de l’épidémie, malgré les ventes du groupe pour les trois mois au 29 février atteignant 5 milliards de livres sterling.

L’impact négatif a été observé principalement en Chine, où la flambée a commencé.

La demande dans la région a chuté après le 23 janvier «en raison du développement rapide du virus».

H&M a affiché des affiches à l’extérieur des magasins pour s’assurer que les clients étaient informés de sa nouvelle politique de limitation des transactions en espèces.

H&M a écrit samedi dans un e-mail aux clients: «La sécurité et le bien-être de nos équipes et de nos clients sont notre priorité absolue. Alors que nous continuons à surveiller les développements du nouveau coronavirus (Covid-19), nous voulions prendre un moment pour vous rassurer sur les mesures que nous prenons en tant que marque et partenaire communautaire de confiance. »

Tous les magasins sont désormais temporairement fermés en Italie – le deuxième pays le plus touché après la Chine – et pendant le week-end, tous les magasins ont également été fermés temporairement en Pologne, en Espagne, en République tchèque, en Bulgarie, en Belgique, en France et en partie en Grèce.

Le trading en ligne continuera comme d’habitude.

Pendant ce temps, certains détaillants ont fixé des limites à certains produits en invitant désespérément les acheteurs à «réfléchir avant d’acheter».

Aldi a annoncé qu’en raison d’une «demande sans précédent», il limitait les achats de tous les produits à quatre unités maximum, tandis que le PDG sortant de Sainsbury, Mike Coupe, a envoyé un courrier électronique aux clients pour les exhorter à cesser le stockage.

Coupé a déclaré que les articles essentiels avaient été commandés auprès des fabricants et que si tout le monde achetait juste pour ce dont ils avaient besoin, il y en aurait assez pour tout le monde.

L’épicier Big 4 limite maintenant les achats de savon, de lavage des mains, de mouchoirs, de produits de nettoyage, de riz, de pâtes et de lait UHT à cinq de chaque article et le soulagement de la douleur à deux articles.

Boots a également limité les achats de désinfectant pour les mains, de médicaments pour enfants, de soulagement de la douleur et de produits d’hygiène.

Ailleurs, l’épicier en ligne Ocado a vu son site Web et son application s’écraser plusieurs fois vendredi alors que les acheteurs se précipitaient pour magasiner en ligne dans le but de s’isoler.

Sainsbury’s et Waitrose n’avaient aucun créneau de livraison en ligne disponible pendant au moins trois semaines.

Les supermarchés ont également exhorté le gouvernement à abandonner la charge du sac de transport 5p pour essayer de stopper la propagation du coronavirus.

Les détaillants qui ont eu des entretiens de crise avec George Eustice, le secrétaire à l’Environnement, la semaine dernière, ont averti que les acheteurs risquaient de propager le virus en apportant leurs propres sacs réutilisables de chez eux.

