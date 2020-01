Les ventes de liquidations stimulent la performance hebdomadaire de John Lewis Partnership

John Lewis Partnership a déclaré qu’une image complète de ses ventes de Noël sera donnée lors de la publication jeudi de ses chiffres des échanges festifs.

// Les ventes globales de John Lewis Partnership augmentent de 1,8% au cours de la semaine se terminant le 4 janvier

// Les ventes hebdomadaires de Waitrose augmentent de 0,5%

// Les ventes hebdomadaires de John Lewis augmentent de 3,3%

John Lewis Partnership a lancé la nouvelle année sur une note positive, la société affichant une croissance des ventes hebdomadaire dans le cadre d’une campagne de liquidation.

Pour la semaine se terminant le 4 janvier, les ventes globales de la société mère de John Lewis et Waitrose ont augmenté de 1,8 sur un an, passant de 242,04 millions de livres sterling à 237,81 millions de livres sterling.

Depuis le début de l’année, les ventes ont baissé de 0,5%.

Les ventes totales de la chaîne de magasins éponyme du partenariat ont augmenté de 3,3% par rapport à l’année dernière au cours de la première semaine complète de liquidation.

Les ventes de mode ont augmenté de 6,4%, stimulées par une croissance de 10% pour les vêtements pour femmes, une croissance de 22,6% pour les accessoires pour femmes, une croissance de 2,5% pour les vêtements pour hommes et une hausse de 4,3% dans la beauté, le bien-être et les loisirs.

Les ventes globales de maisons ont diminué de 0,5%, malgré une hausse de 3,4% des textiles et des accessoires pour la maison et une croissance de 3,4% pour les cadeaux, la cuisine et le dîner, les clients ayant profité des offres sur les ustensiles de cuisine et les dessus de table.

Parallèlement, les ventes d’électricité et de technologies domestiques ont augmenté de 4,4%.

À Waitrose, les ventes totales hors carburant ont augmenté de 0,5% par rapport à la même semaine l’an dernier.

L’épicier a déclaré que les ventes ambiantes avaient augmenté de 1,1%, les ventes de produits réfrigérés et frais ont augmenté de 0,4%, et les ventes de produits ménagers et de marchandises générales ont chuté de 6,3%.

John Lewis Partnership a déclaré qu’une image complète de ses ventes de Noël sera donnée lors de la publication jeudi de ses chiffres des échanges festifs.

