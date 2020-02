Les ventes de Noël à Poundland augmentent grâce aux concessions Pep & Co

Poundland a connu sa «journée de négociation record» le 23 décembre, a déclaré Pepco, car elle a servi près de 1,6 million de clients

Poundland a vu ses ventes de Noël augmenter grâce à ses concessions de vêtements Pep & Co, contribuant ainsi à la fréquentation.

Au cours de la période de trois mois se terminant en décembre, le nombre de détaillants à prix comparables a progressé de 1,3%.

Poundland a connu sa «journée de négociation record» le 23 décembre, a déclaré Pepco, car elle servait près de 1,6 million de clients.

Pepco, qui détient également les fascias Pepco et Dealz en Europe, a déclaré que les revenus de Poundland étaient tirés par “l’introduction de gammes de produits étendues à des prix supérieurs et inférieurs au prix d’ancrage de 1 £”.

Les activités de Poundland et Dealz combinées ont généré une augmentation de 3,1% du total des ventes au cours de la période, à 546 millions d’euros (463,1 millions de livres sterling).

Les ventes de Pepco ont bondi de 6,6% à données comparables et de 24,6% au total pour atteindre 597 millions d’euros (498 millions de livres sterling) au cours de la période.

«Avec une stratégie établie, une proposition client de premier plan dans un segment de vente au détail à prix avantageux structurellement et une base financière solide, nous restons confiants dans nos perspectives de croissance continue à travers l’Europe pour le reste de l’exercice et au-delà», a déclaré Andy Bond, directeur général du groupe Pepco. m’a dit.

Plus tôt cette semaine, l’ancien propriétaire de Poundland, Advent International, s’est associé aux sociétés de capital-investissement Hellman & Friedman et Mid Europa Partners pour un rachat planifié qui pourrait valoriser le groupe Pepco à plus de 4,5 milliards d’euros (3,8 milliards de livres sterling).

L’intérêt manifesté par le consortium dirigé par Advent dans une prise de contrôle du groupe Pepco offre une alternative à une introduction en bourse, que Steinhoff International, le propriétaire actuel, explore depuis des mois.

