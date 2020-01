Les ventes de Noël de Wickes augmentent alors que le propriétaire Travis Perkins prépare une scission

Le détaillant de rénovation domiciliaire a enregistré une croissance des ventes à périmètre constant de 4,5%

// Les ventes de Wickes à périmètre constant ont augmenté de 4,5% sur Noël

// Les ventes totales du groupe ont également augmenté de 7,7%

// Le propriétaire Travis Perkins se prépare à faire sortir Wickes du groupe

Wickes a déclaré avoir réalisé «une solide performance commerciale» au cours du quatrième trimestre de 2019.

Le détaillant de rénovation domiciliaire a enregistré une croissance des ventes à périmètre constant de 4,5%, tandis que pour l’ensemble de l’année, les ventes à périmètre constant ont augmenté de 8,7% et les ventes totales ont augmenté de 7,7%.

Les chiffres ont été publiés par la société mère Travis Perkins avant une journée des marchés financiers en préparation de la démission de Wickes du groupe.

«Je suis ravi d’annoncer une solide performance des ventes de Wickes au quatrième trimestre et pour toute l’année, ce qui nous prépare bien à la scission prévue de Travis Perkins, qui reste sur la bonne voie pour le deuxième trimestre de 2020», a déclaré le directeur général de Wickes, David Wood.

«Je tiens à remercier tous mes collègues pour leur travail acharné, leur dévouement et leur concentration sur la prestation de services à nos clients, ce qui a généré d’excellentes performances tout au long de l’année.

«Nous attendons avec impatience notre avenir en tant qu’entreprise autonome, construisant vers notre vision d’un projet Wickes dans chaque maison, nous permettant de créer de la valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes.

«Nous avons une grande confiance dans notre stratégie, qui est centrée sur notre marque forte, une proposition client distinctive et difficile à reproduire, une activité équilibrée de manière unique et un modèle d’exploitation efficace et peu coûteux.

«Nous sommes satisfaits de la croissance que Wickes réalise et confiants dans notre capacité à continuer de croître.

“Nous sommes impatients de fournir plus de détails à ce sujet lors de la journée des marchés de capitaux d’aujourd’hui.”

