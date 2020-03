Les ventes de Reiss atteignent 227 millions de livres grâce à une expansion mondiale rapide

Reiss a ouvert 67 nouveaux magasins et concessions, 18 au Royaume-Uni, 17 en Europe, 29 aux États-Unis et 3 en Asie

// Les ventes totales de Reiss ont augmenté de 21,9% pour atteindre 227,4 millions de livres sterling au cours de la période de 52 semaines se terminant le 1er février

// L’EBITDA a augmenté de 51,6% à 29,3 M £

// Reiss a déclaré qu’il continuait d’investir dans la «conception et la qualité» de ses produits

Reiss a vu ses ventes totales augmenter dans ses résultats de l’exercice grâce à de nouveaux partenariats et à une expansion vigoureuse, particulièrement aux États-Unis.

Pour la période de 52 semaines se terminant le 1er février, les ventes totales ont augmenté de 21,9% pour atteindre 227,4 millions de livres sterling, contre 186,5 millions de livres sterling en 2018.

L’EBITDA a augmenté de 51,6% à 29,3 millions de livres sterling, contre 19,3 millions de livres sterling en 2018, tandis que les ventes en données comparables sur l’ensemble de l’année ont augmenté de 21,6%.

Parallèlement, ses ventes de Noël à périmètre constant au cours des sept semaines précédant le 18 janvier ont augmenté de 18%.

Reiss a déclaré avoir continué d’investir dans la «conception et la qualité» de ses produits.

Il a ouvert 67 nouveaux magasins et concessions, 18 au Royaume-Uni, 17 en Europe, 29 aux États-Unis et trois en Asie, portant le nombre total de magasins et de points de vente à la fin de l’année à 234.

Reiss a également annoncé une «forte croissance» en ligne avec l’arrivée de nouveaux clients au cours de la période grâce à son modèle d’acquisition de clients.

“2019 a été une excellente année pour Reiss sur tous les paramètres et représente l’aboutissement de conduire Reiss à travers 2 ans de transformation”, a déclaré Christos Angelides, PDG de Reiss.

«Nous avons continué d’investir massivement dans la conception, le style et la qualité de nos collections. Les clients ont remarqué les améliorations en achetant plus de vêtements à plein prix sur une base comparable que jamais auparavant.

«Cela a eu un impact très positif sur les bénéfices qui ont grimpé considérablement plus haut que les ventes.

«À ce jour, nous nous sommes engagés à offrir 58 points de vente supplémentaires qui ouvriront en 2020. Dans le cadre de cela, nous ouvrirons 14 nouveaux points de vente sur la côte ouest de l’Amérique avec Nordstrom et Bloomingdales.»

En 2016, Warburg Pincus a acheté une participation majoritaire dans Reiss pour 100 millions de livres sterling, valorisant Reiss à plus de 230 millions de livres sterling.

L’entreprise a désormais approché la banque d’investissement Rothschild pour trouver un acheteur pour le groupe.

