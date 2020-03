Les ventes de ScS atteignent 160 millions de livres sterling malgré la faible confiance des consommateurs

La société s’attend à être en mesure de publier ses résultats intermédiaires complets avant la fin de la semaine

// Les revenus intermédiaires de ScS ont augmenté malgré la faible confiance des consommateurs

// Les ventes en ligne ont augmenté de 24,5% à 9,8 M £ grâce à l’investissement

ScS a vu ses revenus semestriels augmenter malgré un faible niveau de confiance des consommateurs autour de la situation COVID-19.

Le détaillant de meubles a déclaré que ses revenus étaient passés de 151,4 millions de livres sterling à 152 millions de livres sterling, tandis que les ventes avaient augmenté de 0,5% pour atteindre 160,1 millions de livres sterling.

La société a également déclaré un bénéfice brut de 71,7 millions de livres sterling, contre 71,5 millions de livres sterling, tandis que l’EBITDA post-IFRS a grimpé à 16,6 millions de livres sterling et avant les IFRS à 3,8 millions de livres sterling.

Pendant ce temps, sa chaîne en ligne a vu ses ventes augmenter de 24,5% à 9,8 millions de livres sterling, les ventes brutes augmentant de 0,5% à 160,1 millions de livres grâce à l’investissement dans l’offre de commerce électronique du groupe.

“Alors que la confiance des consommateurs reste faible, le groupe a réussi à maintenir une croissance rentable et à accroître sa résilience”, a déclaré David Knight, PDG de ScS.

«La négociation au début de l’année a été particulièrement difficile. Cependant, l’amélioration et le retour à la croissance observés au cours de la période clé des soldes d’hiver et pour les six premières semaines du second semestre ont été encourageants. »

Knight a ajouté: «Au cours de la semaine dernière, nous avons constaté une réduction de la fréquentation et nous sommes conscients de l’évolution de la situation avec COVID-19 et de l’impact potentiel sur les livraisons et la demande. Cependant, nous pensons que le groupe est aussi bien positionné que possible. »

Les résultats intermédiaires complets de ScS sont sujets à un court délai en raison des changements apportés à la politique du gouvernement britannique concernant le virus COVID-19.

La société espère pouvoir publier l’intégralité de ses résultats intermédiaires avant la fin de la semaine.

