Les ventes de voitures électriques baissent de 43% en mars 2020

Au cours du mois de mars 2020, les immatriculations de voitures électriques en Espagne ont enregistré un total de 739 unités vendues, ce qui par rapport à la même année l’année dernière représente une forte baisse de 43,2%. Les ventes de voitures neuves ont été fortement affectées par la situation causée par la pandémie de coronavirus COVID-19.

Le vente de voitures électriques en Espagne Ils se sont effondrés de manière inquiétante. La pandémie générée par le coronavirus COVID-19

a provoqué le gel du secteur automobile en Europe. L’activité industrielle et commerciale a cessé. En mettant l’accent sur notre marché, nous constatons que les concessions ont fermé. Une mesure qui, logiquement, a eu un effet très direct (et négatif) sur les inscriptions.

Au cours du dernier mois de Mars 2020 les immatriculations de voitures électriques ont atteint 739 unités, qui par rapport à la même période de l’année précédente suppose un important Baisse de 43,2%. Les chiffres de ventes cumulés sont au contraire positifs. Entre janvier et mars, 3 948 immatriculations de véhicules électriques ont été atteintes, soit 43,1% de plus que l’an dernier.

Audi e-tron, l’un des nouveaux VUS électriques haut de gamme qui ont fait leur apparition sur le marché.

Concernant le ventes par canaux, celle des entreprises revient pour concentrer la plupart des unités vendues. Plus précisément, la chaîne d’affaires a récolté 441 inscriptions, soit 41,5% de moins qu’en mars 2019. Pour sa part, la chaîne privée a récolté 272 unités, ce qui se traduit par une baisse de 41,6%. Et enfin, nous avons le canal de la location, qui n’a obtenu que 26 logements enregistrés, donc ses records ont baissé de 69,3%.

Par conséquent, les registres de voitures électriques sont conformes au comportement général de notre marché automobile. Les ventes de voitures en Espagne ont atteint 37644 unités vendues au troisième mois de cette année, soit 69,3% de moins qu’en 2019.

Revenons à la situation de la mobilité électrique en Espagne. Si nous entrons dans les détails sur les types de véhicules tout électriques, nous constatons que les ventes de véhicules utilitaires et de camionnettes ont également diminué en mars. Les registres quadruples ont également chuté. Au contraire, et curieusement, les ventes de cyclomoteurs et de motos électriques ont augmenté, un comportement qui s’explique par les entreprises de partage de motos.

