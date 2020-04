Les ventes de voitures en avril au Mexique chuteraient de 90%

Comme prévu, le COVID-19 a appliqué une clé dure au cou de l’industrie automobile mexicaine pour la maîtriser davantage et brosser un tableau décourageant dans la vente de voitures pour les mois à venir, en raison de l’isolement social nécessaire pour tenter de réduire les contagions dans notre pays.

Estimations faites par des consultants tels que J.D. Power, qui souligne que les ventes de cette année chuteraient d’environ 15%, il semble qu’elles soient loin de la réalité car, selon Guillermo Rosales, directeur adjoint de l’Association mexicaine des distributeurs automobiles (AMDA) “En mars, peu plus a été enregistré de 87 500 voitures vendues, soit une baisse de 25% par rapport au même mois l’an dernier. Ceci est juste un avertissement de ce que seront les effets de cette maladie, car il faut considérer que nous avons eu une première quinzaine d’activités normales, mais à partir du 16 mars, la population a cessé d’aller aux agences, en suivant les recommandations de isolement des autorités ».

Selon le directeur, avec le décret de suspension des activités non essentielles dans notre pays jusqu’à fin avril, les ventes seront beaucoup plus impactées, car ce mois-ci, le placement d’un peu plus de 7 000 voitures est prévu à travers le le télémarketing et les canaux Internet, entre autres canaux, ce qui signifie une baisse de 90% par rapport au quatrième mois de 2019.

“Mais ce ne sera pas seulement ces 30 jours, mais pour mai, la vente de véhicules continuera de baisser à des niveaux similaires à ceux d’avril. Ce n’est qu’en juin ou juillet que l’activité économique commencera à se réactiver. Avec cela, à la fin de 2020, nous pensons que cela laissera un retard de 26% dans la commercialisation des véhicules neufs. Il s’agit d’une chute similaire à celle de 2009; cependant, cela pourrait être plus grave si le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador n’exécute pas de soutien fiscal et économique pour réactiver l’économie beaucoup plus rapidement », a déclaré Rosales.

Selon le gestionnaire, les attentes de ventes pour la fin de l’année qui est actuellement en place sont une première année, mais il y a encore de nombreux facteurs qui se produiront et qui pourraient encore modifier les perspectives «Dans un premier temps nous considérons que 980 mille véhicules pourraient être commercialisés en 2020, par rapport au million 317 mille qui ont été vendus en 2019 est une baisse proche de 340 mille unités et si nous faisons la comparaison avec l’année record de 2016 où un million 607 mille unités ont été vendues , car l’effet est encore plus dramatique ».

La cure

Le directeur d’AMDA a assuré que les soutiens requis par les stimuli fiscaux et la politique économique pour le secteur automobile ne visent pas à bénéficier aux employeurs ou à sauver des actes de corruption, mais à sauver autant d’emplois que possible, car un La peste aussi ou plus dommageable que le coronavirus peut être le chômage laissé par cette épidémie, qui met en péril les plus de 980 000 emplois dont dépendent plus de 3,6 millions de Mexicains. “Sans aucun doute, cette crise que nous commençons à vivre sera la plus importante et la plus dramatique que nous ayons connue au cours des 100 dernières années”, a-t-il déclaré.

Guillermo assure que l’important est que le plus grand nombre possible de chômeurs soient sauvés et qu’il existe une politique fiscale et économique procyclique, qui génère un programme spécial pour renforcer le marché intérieur de l’automobile par des subventions directes aux transporteurs et aux transports fédéraux et urbains , taxis, minibus, bus et camionnettes, ainsi qu’une rénovation de véhicules.

“Dans la crise de la grippe, nous avons lancé un programme indésirable qui a fourni une subvention accompagnée de facilités de financement et une remise par l’industrie automobile pour détruire les véhicules de plus de 15 ans et acquérir un nouveau véhicule, ce type de programme. ils sont nécessaires pour avoir un démarrage beaucoup plus rapide.

“Il est également nécessaire de mettre à jour la déduction fiscale qui est autorisée sur l’impôt sur le revenu dans l’acquisition de véhicules qui est aujourd’hui plafonnée à 175 mille pesos, la même valeur que nous avons depuis 2008, ce montant devrait être de 350 mille pesos si Nous considérons la valeur que les pesos avaient à l’époque et ce qu’ils ont maintenant, mais en plus, de manière émergente, cette déduction qui est faite dans l’exercice rfjddaasasfel 2020 et non pas comme il arrive maintenant qu’ils peuvent le faire au cours des quatre prochaines années. Nous avons également besoin de la déduction dans l’achat de véhicules pour les personnes sans activité commerciale qui, à l’heure actuelle, n’est pas autorisée. ”

D’autres obstacles

Selon le directeur, au milieu de cette crise, l’initiative du gouvernement de la Basse-Californie dirigée par Jaime Bonilla continue de lancer un institut pour la régularisation des véhicules au chocolat, qui frappe juste l’économie formelle et favorise la corruption et la contrebande.

“Il est encore plus alarmant que, du ministère des Finances et du Crédit public, le service de l’administration fiscale, en charge de Raquel Buenrostro, n’en ait pas dit un mot, malgré le fait que le congrès de Basse-Californie ait autorisé la loi pour la la création de cet institut », a déclaré Rosales.

Production et exportation

Selon Rosales, en mars, la demande de véhicules aux États-Unis s’est contractée de 39,9%, le principal marché vers lequel notre production est dirigée, le Canada a également eu un impact très fort de plus de 40% et avec cela, il y a une paralysie de l’ensemble de l’industrie automobile de Amérique du Nord.

«En conséquence des mesures nécessaires pour faire face à l’éventualité sanitaire, une fois que les États-Unis et le Canada seront également passés, ils auront des répercussions économiques importantes qui entraîneront une baisse de la demande de nouveaux véhicules, et avec elle notre capacité à diriger les véhicules assemblés au Mexique vers ceux marchés. Les autres destinations où le reste de nos exportations iront souffriront de la même manière, et puisque c’est la base de la fabrication mexicaine, puisque plus de 85% de ce qui est produit est exporté, car il est naturel qu’il y ait un revers significatif Fit remarquer Rosales.

C’est ainsi que l’industrie automobile mexicaine est à la porte d’une des crises les plus dures qu’elle ait connues et son antidote pour guérir une industrie qui se rend malade se trouve dans les efforts conjoints des secteurs public et privé.

