Les ventes de voitures en Espagne approfondissent leur chute en raison du coronavirus

Les immatriculations de voitures neuves en Espagne continuent de baisser. Au quatrième jour ouvrable au cours duquel le statut d’alarme est en vigueur, les ventes de voitures ont augmenté leur baisse, en baisse de 91,62% par rapport au même jour l’an dernier. Seulement 393 unités ont été enregistrées.

C’était totalement prévisible. Le premier jour ouvrable où l’état d’alarme était en vigueur en Espagne en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19, les ventes de voitures ont chuté. Comment cette situation a-t-elle évolué? Logiquement pire. L’activité industrielle et commerciale du secteur automobile est paralysée. Le résultat n’est autre qu’un plus forte baisse des immatriculations de voitures neuves en Espagne.

Le quatrième jour ouvrable depuis que l’état d’alarme a été décrété pour l’expansion du coronavirus, le les ventes de voitures ont chuté de 91,62% jusqu’à un volume de seulement 393 pièces. Tout cela selon les données MSI de la Fédération des associations de concessionnaires automobiles (Faconauto). Cette baisse des livraisons de voitures particulières et de VUS résulte de la comparaison avec le même jour l’an dernier, lorsque 4 700 unités ont été enregistrées.

Le quatrième jour ouvrable de l’état d’alarme en Espagne, seuls 393 véhicules ont été vendus.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’activité commerciale dans le secteur automobile espagnol a cessé. Les concessionnaires automobiles sont fermés et il n’est donc pas possible de se rendre dans l’un de ces établissements pour acheter une nouvelle voiture. Maintenant bien, Comment est-il possible que de nouvelles voitures aient été enregistrées dans un état d’alarme? Il a une explication facile.

Toutes les unités enregistrées le dernier jour correspondent à opérations qui avaient déjà été fermées précédemment. C’est-à-dire des véhicules déjà payés ou dont le financement a été payé. La seule procédure restante du processus d’achat était, fondamentalement, de s’inscrire.

Entrons dans les détails et décomposons le canal de vente avec lequel les différentes inscriptions enregistrées se sont terminées. Sur les 393 véhicules immatriculés, 133 au total étaient destinés au canal affaires, tandis que 18 étaient destinés au canal location et les 242 restants correspondaient à des immatriculations de particuliers. Logiquement, tous les canaux de vente ont fermé en négatif.

À ce jour, en mars, 41 187 unités ont été enregistrées en Espagne.

Jusqu’ici ce mois-ci, c’est-à-dire de Du 1er au 19 mars, les ventes de voitures en Espagne ont atteint un volume de 41 187 unités, ce qui représente une baisse de 29,3% par rapport à la même période en 2019. Le canal business, malgré une baisse de 19,85%, est celui qui supporte le mieux le taux dans cette situation.