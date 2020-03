Les ventes de voitures en Espagne chuteront de 30% en 2020 en raison du coronavirus

Les prévisions du consultant MSI sur les ventes de voitures en Espagne pour cette année 2020 sont très peu flatteuses. La situation générée par la pandémie de coronavirus COVID-19 entraînera une baisse d’environ 30% des immatriculations de voitures neuves sur le marché espagnol.

Depuis que l’état d’alarme en Espagne a été activé en raison de la pandémie générée par la coronavirus COVID-19 L’activité industrielle et commerciale du secteur automobile est presque complètement paralysée. Une situation qui a eu un effet direct (et non positif) sur les immatriculations de voitures neuves. Des records qui se sont effondrés de façon alarmante.

Une fois cette situation surmontée, qui le sera tôt ou tard, le marché espagnol de l’automobile n’aura pas le temps de compenser la baisse des immatriculations. Et jetez un coup d’œil aux prévisions que le consultant MSI a faites pour cet exercice. Le les ventes de voitures en Espagne chuteront de 29,3% en 2020 en raison du coronavirus.

Les immatriculations de voitures neuves en Espagne clôtureront 2020 avec une baisse importante.

Les immatriculations de voitures particulières et de VUS devraient atteindre un volume de 883 000 unités en raison de la crise provoquée par ce virus. Le des chutes plus prononcées se produiront au cours des mois de mars et avril, lorsqu’une baisse de 65,7% et 72,2% respectivement est attendue. Le volume d’immatriculations sera de 42 037 et 33 221 véhicules vendus.

À partir de mai, les ventes de voitures en Espagne continueront de diminuer par rapport à 2019, mais à des taux moins prononcés. Les revers seront d’environ 20%. Quant au canaux de vente, celui qui sera le plus défavorisé sera le canal commercial, avec une baisse de 40% et un peu plus de 150 000 inscriptions. De son côté, la chaîne privée concentrera l’essentiel des ventes, avec quelque 440 000 unités vendues, soit 26,3% de moins que l’année précédente. Enfin, le canal locatif baissera de 35,1% avec jusqu’à 150 211 unités.

La vérité est que la pandémie provoquée par le coronavirus a ruiné les prévisions pour 2020 avec lesquelles il s’est clôturé l’année dernière. Il n’y a pas longtemps, les immatriculations de voitures neuves sur notre marché devraient atteindre 1,2 million de véhicules cette année, ce qui, par rapport à 2019, signifierait une baisse de 4,4%.

Le canal commercial est celui qui connaîtra le pire des ventes de voitures en Espagne en 2020.

Quant au les ventes de véhicules utilitaires ne seront pas étrangères à cette situation et ils devront également faire face à un revers important. Les immatriculations de ce type de véhicule devraient atteindre 153 367 unités en 2020, ce qui se traduira par une baisse de 28,7% par rapport à l’année dernière. Malgré cela, les ventes de véhicules utilitaires devraient se redresser plus rapidement au second semestre.

