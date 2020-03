Les ventes de voitures en Europe chutent de 7% en février 2020

Les ventes de voitures en Europe au cours du mois de février 2020 ont atteint 1 063 264 unités, ce qui, par rapport à la même période l’an dernier, représente une baisse notable de 7%. Malgré cette tendance négative, les véhicules électrifiés continuent de gagner du terrain. Étonnamment, la Renault Clio est devenue la voiture la plus vendue en Europe, battant la Volkswagen Golf.

La situation négative du marché automobile européen se poursuit. Au cours du dernier mois de Février 2020le immatriculations de voitures neuves en Europe atteint le 1063264 unités commercialisés, ce qui, par rapport au même mois de l’année précédente, se traduit par un Baisse de 7%. Les données accumulées sont également défavorables. Entre janvier et février, 2194706 inscriptions ont été enregistrées, soit 7,3% de moins qu’en 2019.

Cependant, et malgré cette tendance générale, le les véhicules électrifiés ont continué d’augmenter leur part de marché. Encore une fois, ce type d’automobile a déclaré le plus de valeurs aberrantes dans le secteur. Leurs records ont dépassé 80% pour atteindre 135 500 unités. Pour avoir une idée plus claire, au même mois de 2019, le volume des ventes déclaré était de 75400 unités.

Ventes de voitures en Europe en février 2020 par type d’énergie.

Alors que les véhicules électrifiés ont vu leurs immatriculations augmenter, le les voitures diesel et essence enregistrent une baisse des ventes. Par ailleurs, le volume des voitures électriques a plus que doublé en France et en Allemagne, leurs principaux marchés en Europe. Désormais, en termes de part de marché, les véhicules électriques représentent 75% de toutes les immatriculations de voitures particulières en Norvège, 33% en Suède, 31% en Finlande, 22% aux Pays-Bas et 17% en Hongrie .

Les voitures électriques étant devenues une alternative viable aux voitures à essence et diesel sur certains marchés, Les SUV se battent désormais dans un environnement compétitif. Les immatriculations de VUS et de véhicules multisegments ont diminué de 1,7% en février pour s’établir à 415 300 unités. Dans la période accumulée, la situation est tout aussi mauvaise. Au cours des deux premiers mois de cette année, les immatriculations de SUV ont atteint 865 000 unités, soit 1,4% de moins qu’en 2019. La chute des C-SUV a été un véritable frein, car les gros SUV ont augmenté 17%. Leur part de marché a augmenté.

D’autre part, nous devons mettre un accent particulier sur immatriculations de berline intermédiaire. Les ventes combinées de la BMW Série 3 et de la Volkswagen Passat ont représenté 31% du volume total du segment intermédiaire. La Tesla Model 3, malgré ses bonnes performances l’année précédente, a vu son volume baisser de 6%. Les camionnettes ont également connu une augmentation des immatriculations, dépassant la part des minifourgonnettes.

La Renault Clio était la voiture la plus vendue en Europe en février 2020.

Les voitures les plus vendues en Europe en février 2020

Entrons dans les détails des modèles les plus populaires au cours du dernier mois de février 2020. Le la voiture électrique la plus vendue était la Renault ZOE. Une fois de plus, le petit utilitaire français a obtenu un excellent résultat. Le Mitsubishi Outlander PHEV a de nouveau été l’hybride rechargeable le plus populaire. Et comme pour les hybrides conventionnels, la Toyota Corolla a répété en haut de ce classement.

De manière générale, la voiture la plus vendue en Europe en février était la Renault Clio, qui a réussi à surpasser la toute-puissante Volkswagen Golf. Les autres modèles qui ont récolté un excellent résultat sont les Peugeot 208 (3e), Fiat Panda (5e) et Volkswagen T-Cross (21e).