Les ventes de voitures en Europe occidentale chuteront de 19% en 2020

Les ventes de voitures en Europe occidentale clôtureront 2020 avec une baisse significative de 19% en raison de la pandémie causée par le coronavirus COVID-19. L’activité commerciale dans le secteur automobile européen a cessé, ce qui a un effet direct sur les immatriculations de voitures neuves.

Le secteur automobile en Europe est paralysé en raison de la pandémie générée par la coronavirus COVID-19. Les usines automobiles et les centres de production ont fermé leurs portes et l’activité commerciale a été interrompue en raison de la fermeture des concessions. Logiquement, cette situation a un effet direct (et pas bon) sur les immatriculations de voitures neuves.

Jusqu’à présent cette année, le les ventes de voitures en Europe font état de données négatives. Cependant, ce sont des chiffres typiques d’une situation “normale”. En février, dernier mois pour lequel nous avons des dossiers, un total de 1 063 264 inscriptions ont été accumulées, ce qui représente une diminution de 7% par rapport à la même période de l’année précédente. Maintenant, à quoi ressembleront les ventes de mars? Eh bien, tout indique qu’ils seront très mauvais.

La Renault Clio est l’une des voitures les plus vendues en Europe.

Pendant les mois de Mars, avril et mai, les pires données sur les ventes de voitures en Europe en raison du coronavirus seront publiées. Des chiffres qui alourdiront irrémédiablement les données accumulées de cet exercice. De plus, les analystes et les agences de notation osent déjà faire des prévisions sur l’évolution des choses pour l’Europe occidentale en 2020. Et la vérité est que ce sont des prévisions très inquiétantes.

Il est prévu que Le marché automobile d’Europe de l’Ouest devrait diminuer d’environ 19% Cette année, en grande partie en raison de l’impact que l’épidémie de coronavirus aura sur l’inscription. Si cette prévision est remplie, l’Europe de l’Ouest sera, parmi les principaux marchés automobiles du monde, celui qui aura le pire. En Chine et aux États-Unis, les immatriculations de véhicules chuteront respectivement de 10% et 8,5%. À l’échelle mondiale, la baisse des ventes de voitures neuves atteindra 9%.

Nous sommes confrontés à des déclins très importants. Il faut également rappeler que le marché a “gonflé” en 2019 en raison des différentes aides publiques mises en place et des achats hâtifs avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation environnementale. Une situation qui a particulièrement touché l’Europe. Le marché de l’Europe occidentale devrait chuter de près de trois millions d’unités cette année.

Les immatriculations de voitures en Europe chuteront d’environ 20% en 2020.

Super une partie de la baisse est liée à l’Allemagne, où il est peu probable qu’à ce stade, il y ait des incitations spéciales. Cependant, nous ne devons pas perdre de vue le reste des principaux marchés européens, comme l’Espagne, l’Italie, la France ou le Royaume-Uni.

Le secteur automobile en Europe est paralysé par le coronavirus