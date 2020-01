Les ventes des fêtes de GameStop ont atteint un niveau record car nous attendons tous la PS5 et la Xbox Series X – .

Le chef de la direction de GameStop a été franc dans son évaluation de la performance du détaillant de jeux vidéo pendant le trimestre de vacances très important qui s’est terminé plus tôt ce mois-ci. En bref, la chaîne de vente au détail s’attendait à ce que les choses soient mauvaises, mais pas si mauvaises.

Près d’un tiers des ventes de la société se sont évaporées d’une année sur l’autre, une baisse que GameStop attribue en partie à tout le monde qui attend que les nouvelles consoles PlayStation et Xbox très attendues arrivent enfin. “Nous nous attendions à un environnement de vente difficile pour la saison des fêtes car nos clients continuent de retarder leurs achats avant le lancement prévu de la console à la fin de 2020”, a déclaré le PDG George Sherman à propos des derniers résultats de vente. “Cependant, la baisse accélérée des ventes de nouveaux matériels et logiciels en provenance du Black Friday et tout au long du mois de décembre était bien en deçà de nos attentes, reflétant les tendances générales de l’industrie.”

GameStop dit que son point de vue que les choses s’amélioreront une fois que de nouvelles consoles arriveront est soutenu par ce qu’il dit être la poursuite des fortes ventes associées à la Nintendo Switch, qui a vendu plus de 40 millions d’unités dans le monde – et accumulé 2 millions de ventes de Switch Lite en 11 jours de son lancement.

Malheureusement, cependant, les nouvelles offres de Sony et Microsoft – la PlayStation 5 et la Xbox Series X, respectivement – ne se matérialiseront pas à temps pour que la chaîne inverse une image des ventes si mauvaise, la société a ajusté ses perspectives de vente pour le le reste de l’année. Les deux consoles devraient arriver à temps pour la saison des fêtes plus tard cette année, mais pas avant que GameStop ferme jusqu’à 200 magasins sous-performants le mois prochain aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Les actions de la société ont également récemment atteint un creux record. “Bien que nous nous attendions à ce que les défis que nous avons rencontrés au quatrième trimestre se poursuivent au cours de l’exercice 2020, nous pensons que nous avons les bons plans d’action à long terme en place pour optimiser la rentabilité et augmenter les nouvelles sources de revenus avant l’introduction de nouvelles consoles pour les vacances 2020, »A déclaré Sherman.

Source de l’image: TANNEN MAURY / EPA-EFE / Shutterstock

