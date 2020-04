Les ventes en ligne au Mexique seront accélérées de 40% par COVID-19

Cette prévision est supérieure de 10% à celle d’avant la crise du COVID-19, bien que le commerce en ligne connaissait déjà une croissance annuelle comprise entre 24% et 36%, comme le montrent les ventes de 621 milliards de pesos enregistrées en 2019, les détails du chercheur.

“Le commerce électronique est définitivement devenu un élément fondamental de la façon dont les consommateurs et les canaux s’adaptent ensemble aux différentes étapes ou phases qui ont été vécues”, explique Aguilar.

Le gouvernement mexicain a suspendu ses activités non essentielles le 30 mars, lorsqu’il a décrété l’urgence sanitaire due au COVID-19, qui a causé 1 305 décès et 13 842 infections; cependant, l’administration fédérale a ajusté le décret pour inclure les plateformes de commerce électronique avec l’obligation de se conformer aux pratiques sanitaires.

Effet durable

L’analyste IDC précise que 80% des acheteurs actuels étaient déjà habituels, bien que leur consommation en ligne ait augmenté de 30%, tandis que les 20% restants sont pour la première fois.

“Ceci est de longue durée, les mesures prises dans le commerce en ligne vont certainement avoir un impact beaucoup plus fort sur la consommation et dureront sur la façon dont les entreprises et les consommateurs sont liés”, dit-il.

Rodrigo Barrientos, fondateur et président de Teed Innovación Tecnológica, une entreprise qui conseille à d’autres entreprises de développer les ventes numériques, est d’accord.

“Pour les projections au cours des cinq prochaines années en termes d’adoption, c’est le nombre de personnes qui achètent en ligne, nous prévoyons que la pandémie accélérera les projections jusqu’à deux ans”, dit-il dans une interview.

Ce mois-ci seulement, il y a des augmentations comprises entre 15% et 60% dans les ventes Internet des catégories traditionnelles, et jusqu’à 300% dans des articles tels que le garde-manger, l’épicerie, les fruits et légumes, rapporte Barrientos, qui a un service de produits en ligne du Central de Abasto à Mexico.

.