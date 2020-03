Les ventes en ligne stagnent au cours du mois précédant la crise du coronavirus au Royaume-Uni

Le tableau est particulièrement sombre pour les détaillants multicanaux dont les ventes ont baissé de 8,2% par rapport à leurs homologues en ligne uniquement, qui ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 12,5%.

// Au cours du mois précédant la crise des coronavirus, les ventes au détail en ligne ont diminué de 0,4% d’une année sur l’autre

// Malgré la reprise surprenante fin 2019, le résultat de février poursuit la faible croissance de janvier

// Les ventes en ligne en glissement mensuel ont baissé de 0,7%

Au cours du mois précédant la déclaration de l’épidémie de coronavirus comme pandémie et plongeant les marchés mondiaux dans la crise, la série de tempêtes hivernales au Royaume-Uni n’a pas réussi à stimuler les ventes au détail en ligne.

Pour le mois de février, les ventes en ligne ont fléchi avec une baisse marginale de 0,4% en glissement annuel, selon le dernier indice des ventes e-commerce IMRG-Capgemini.

Poursuivant la performance tout aussi faible de janvier, lorsque les ventes ont également chuté de 0,4%, le dernier résultat tombe bien en deçà des croissances moyennes sur trois, six et 12 mois de 4%, 7,5% et 5,3% respectivement.

Le tableau est particulièrement sombre pour les détaillants multicanaux dont la croissance des ventes a baissé de 8,2% par rapport à leurs homologues en ligne uniquement, qui ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 12,5%.

IMRG et Capgmini ont déclaré que ces chiffres polarisés indiquent une tendance émergente dans les fortunes divergentes des deux différents types de détaillants en ligne, et pourraient maintenant être énormément exacerbés par la crise des coronavirus.

“Au cours des dernières années, le commerce de détail est devenu une industrie en proie à des problèmes – avant même que la crise des coronavirus n’atteigne le Royaume-Uni, ce qui a massivement modifié le comportement des acheteurs”, a déclaré Andy Mulcahy, directeur d’IMRG Insight.

«Nous voyions déjà une division s’ouvrir entre la croissance des détaillants multicanaux et en ligne uniquement, et cela pourrait être une tendance qui devient de plus en plus profonde compte tenu du climat actuel.

«Nous pouvons voir cela dans les épiceries – le passage à l’achat en ligne a été régulier mais limité par la capacité à répondre.

«Maintenant que le stockage a entraîné la demande à des niveaux sans précédent, nous pouvons voir une situation où le comportement des acheteurs passe très rapidement à celui de canal préféré.

“De même pour la marchandise générale – avec si peu de clarté sur la durée de la crise actuelle, les gens n’auront peut-être pas d’autre choix que de changer tous leurs achats en ligne.”

Lucy Gibbs, consultante en gestion chez Capgemini, a déclaré: «En février, le Royaume-Uni a été frappé par une tempête après l’autre, mais cela n’a guère contribué à augmenter les dépenses en ligne, car les détaillants continuent de faire face à une multitude de facteurs difficiles et les performances comparables ont chuté vers la fin mois au milieu d’une attention croissante sur les coronavirus.

«Bien que le marché en ligne du Royaume-Uni soit bien établi, nous pouvons déjà voir des supermarchés peiner à satisfaire les pics de demande.

«Nous pouvons nous attendre à ce que les ventes en ligne dans d’autres catégories augmentent également, en particulier pour les produits qui peuvent aider les clients isolés tels que les catégories maison et jardin.

«Les mois à venir pourraient s’avérer une opportunité en ligne pour aider à répondre aux besoins des clients, et potentiellement s’inscrire dans une transition plus large vers le numérique.»

