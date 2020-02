Les ventes et les bénéfices de McColl pour l’année entière en baisse dans un “marché plus doux”

Pour l’année en cours jusqu’à présent, les ventes comparables de McColl ont progressé de 0,5%.

// Le chiffre d’affaires total de McColl en baisse de 1,8% à 1,22 milliard de livres sterling pour l’année complète se terminant le 24 novembre

// Total à données comparables, tandis que le bénéfice avant impôts ajusté de l’année est passé de 10,5 M £ à 7,3 M £

// Les résultats attribués par McColl aux fermetures et cessions de magasins dans le cadre du programme d’optimisation des magasins et à l’assouplissement des conditions du marché

// McColl’s a également confirmé qu’elle était en discussion avec des banques prêteuses au sujet d’une nouvelle facilité de crédit

McColl’s a affiché une baisse de ses bénéfices et de ses ventes dans ses résultats préliminaires pour l’année entière, ce qui l’attribue à son programme d’optimisation des magasins et à des conditions de marché plus souples.

La chaîne d’épicerie de proximité a également révélé qu’elle était en discussion «avancée» avec ses banques prêteuses pour modifier et prolonger sa facilité de crédit existante, et qu’une annonce est attendue sous peu.

Pour la période annuelle se terminant le 24 novembre, le chiffre d’affaires total de McColl a baissé de 1,8% en glissement annuel pour atteindre 1,22 milliard de livres sterling, reflétant les fermetures et les désinvestissements dans le cadre d’un programme d’optimisation des magasins.

Le chiffre d’affaires à données comparables pour l’année est stable, tandis que le résultat avant impôts ajusté sur l’ensemble de l’année passe de 10,5 millions de livres sterling à 7,3 millions de livres sterling.

Parallèlement, l’assouplissement des conditions de marché pendant l’été a entraîné une baisse de l’EBITDA ajusté – de 35 millions de livres sterling en 2018 à 32,1 livres sterling en 2019.

McColl’s a également déclaré qu’une dépréciation ponctuelle et non monétaire de l’écart d’acquisition de 98,6 millions de livres sterling, associée à d’autres éléments d’ajustement, avait entraîné une perte légale avant impôts de 98,6 millions de livres sterling – une augmentation spectaculaire par rapport aux 7,9 millions de livres sterling enregistrées l’année précédente.

Le conseil d’administration du détaillant a également décidé de suspendre le dividende final et de maintenir la politique à l’étude.

Pour l’année en cours jusqu’à présent – ou la période de 11 semaines se terminant le 9 février – les ventes de McColl, à données comparables, ont augmenté de 0,5%.

Cependant, les ventes totales ont diminué de 4,2%, reflétant l’annualisation du programme d’optimisation des magasins en cours.

Selon McColl, 2020 sera «une année de transition» avec la mise en œuvre de son programme de changement stratégique et, par conséquent, son EBITDA ajusté prévu pour l’année sera globalement conforme aux résultats de 2019.

“Nous avons stabilisé l’activité et nous sommes recentrés sur l’exécution de la vente au détail en 2019, conformément à nos principales priorités pour l’année”, a déclaré le chef de la direction, Jonathan Miller.

«Dans un contexte commercial difficile, nous avons réalisé de bons progrès opérationnels, tout en réduisant la dette et en réalisant les niveaux d’investissement appropriés.

«Dans la perspective de l’exercice 2010, nous nous engageons dans un programme de changement stratégique, affinant notre modèle et mieux adaptant notre offre aux clients et aux communautés que nous servons, en utilisant les enseignements tirés pour jeter les bases d’une croissance future.

«Les fondamentaux du secteur de la commodité restent solides et, grâce à l’amélioration de notre proposition de clients, je suis confiant de fournir des rendements durables aux actionnaires à long terme.»

