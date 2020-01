Les ventes hebdomadaires de John Lewis Partnership dégringolent de 2,9%

À lui seul, les ventes de John Lewis ont baissé de 2,9% au cours de la troisième et dernière semaine de la campagne de liquidation.

// Le chiffre d’affaires global de John Lewis Partnership baisse de 2,9% au cours de la semaine se terminant le 18 janvier

// Les ventes hebdomadaires de Waitrose en baisse de 2,9%

// Les ventes hebdomadaires de John Lewis baissent de 2,9%

John Lewis Partnership a enregistré une baisse des ventes hebdomadaires, car l’accalmie typique de la troisième semaine de la nouvelle année a fait des ravages sur ses deux marques de vente au détail.

Pour la semaine se terminant le 18 janvier, les ventes globales de la société mère de John Lewis et Waitrose ont chuté de 2,9% en glissement annuel, passant de 205,35 millions de livres sterling à 199,45 millions de livres sterling.

Depuis le début de l’année, le chiffre reste inchangé par rapport à la semaine dernière, les ventes ayant chuté de 0,5%. Il reste une semaine de plus dans l’exercice en cours de la société.

LIRE LA SUITE:

Les ventes de John Lewis ont diminué de 2,9% au cours de la troisième et dernière semaine de la campagne de liquidation de la chaîne de grands magasins.

Les ventes de maisons ont été particulièrement touchées au cours de la semaine, en baisse de 9,3%, car John Lewis a vendu par le biais de nombreuses lignes pour dégager de l’espace pour les produits printemps / été 2020.

Les ventes de mode ont diminué de 2,8% dans l’ensemble du grand magasin, encore une fois en raison des lignes vendues en liquidation, bien que les ventes de vêtements pour hommes aient augmenté de 7,3%.

Les ventes d’électricité et de technologies domestiques ont augmenté de 1,4%, stimulées par les ventes positives d’ordinateurs en raison du lancement de nouveaux produits et de l’arrivée en fin de vie de Windows 7, ce qui a conduit les clients à mettre à niveau leurs appareils existants.

À Waitablemate Waitrose, les ventes totales hors carburant ont diminué de 2,8% pour la semaine.

Les plats chauds comme les tartes et les plats cuisinés traditionnels ont connu de fortes ventes, ainsi que les fleurs et les plantes, les acheteurs égayant leurs maisons et leurs jardins avec des fleurs d’hiver.

Cependant, dans l’ensemble, l’épicier a déclaré que les ventes ambiantes ont diminué de 3,3%, les ventes de produits frais et frais ont diminué de 2,5% et les ventes de marchandises domestiques et générales ont chuté de 7,1%.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette