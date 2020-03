Les ventes mondiales de voitures chuteront de 12% en 2020 en raison du coronavirus

La pandémie provoquée par le coronavirus COVID-19 est devenue un véritable “cygne noir”. Les immatriculations de voitures neuves seront grevées par la situation mondiale actuelle. C’est pourquoi il est déjà prévu combien les ventes de voitures vont chuter dans le monde cette année. Une baisse qui dépassera 10%.

Le secteur automobile mondial est particulièrement touché par la pandémie générée par la coronavirus COVID-19. L’activité industrielle et / ou commerciale a cessé pratiquement dans le monde entier. Si dans certains pays, comme la Chine, elle revient peu à peu à la normale, dans le reste de la planète la situation est assez différente. En quoi tout cela se traduira-t-il? Un grand nombre de véhicules seront arrêtés et surtout les ventes de voitures vont chuter de façon inquiétante.

De IHS Markit

sont déjà en train de prévoir combien immatriculations mondiales de voitures neuves en 2020. Une baisse qui sera de l’ordre de 12% pour atteindre un volume de 78,8 millions d’unités vendues. Pour avoir une idée, en 2008 et 2009, la baisse était de 8%, nous sommes donc confrontés à une situation bien pire que celle de la récente crise économique.

Les immatriculations de voitures neuves dans le monde clôtureront 2020 de manière négative.

La vérité est que pratiquement toutes les régions ont révisé à la baisse leurs prévisions de ventes: “L’industrie automobile mondiale devrait connaître une stagnation de la demande sans précédent et presque instantanée en 2020”. La grande majorité des fabricants sont déjà en train de changer d’onglet et d’adapter leurs plans de produits et / ou d’investissement en fonction de la situation que nous vivons et qui s’en vient.

Il ne faut pas s’étonner qu’à court terme les ventes mondiales de voitures baissent fortement, en particulier au cours des mois de mars et avril. Cependant, ces chutes seront suivies d’une reprise lente mais continue. En ce qui concerne la situation par région, la vérité est que la crise des coronavirus affectera différemment les principaux marchés automobiles. C’est-à-dire l’Europe, les États-Unis et la Chine.

La société susmentionnée a réduit son Prévision 2020 pour l’Europe (occidentale et centrale) à 1,9 million d’unités, laissant un total de 15,6 millions, ce qui se traduira par une réduction d’environ 14%. De son côté, aux États-Unis, les ventes de voitures se clôtureront cette année avec 14,4 millions d’unités, soit une baisse de 15% et 2,4 millions d’immatriculations.

L’Europe sera l’un des marchés automobiles les plus touchés par le coronavirus.

Maintenant, d’autres analystes de marché sont beaucoup plus inquiétants. Par exemple, LMC Automotive

Il s’attend à ce que les enregistrements mondiaux clôturent 2020 avec moins de 77 millions d’exemplaires, ce qui signifie une réduction de 15% par rapport à 2019. Dans le pire des cas, ils parlent de ventes mondiales tombant en dessous de 69 millions.