Les villes britanniques les plus attractives pour l’investissement immobilier à louer

Londres, Manchester, Liverpool et Birmingham ont été désignées par les propriétaires comme les villes les plus attrayantes pour la vente.

Selon les propriétaires, une enquête réalisée par le fournisseur d’assurance Simply Business a révélé les meilleurs endroits pour investir dans des biens à louer en 2020. La recherche a révélé que les villes régionales à travers le Royaume-Uni sont considérées comme certains des hotspots d’achat-location les plus attrayants.

Londres et Manchester étaient à égalité pour le premier emplacement à investir dans le loyer, chaque ville recevant 18% des votes lorsque les propriétaires lui ont demandé quelle ville offrait les meilleures opportunités d’investissement dans le loyer. Liverpool et Birmingham ont terminé deuxièmes, les deux villes remportant 10% des voix.

Londres

Les prix de l’immobilier ayant baissé à Londres, cela en fait un moment attrayant pour investir dans la capitale. Les propriétés situées à proximité des principaux sites de régénération devraient connaître une forte croissance des prix des logements au cours des prochaines années. Les améliorations des transports et des infrastructures sont un élément majeur des projets de régénération réussis, améliorant la qualité de vie de la zone et stimulant le marché immobilier local.

Avec l’ouverture prévue de la ligne Crossrail en 2021, la connectivité sera améliorée dans tout Londres car la ligne traversera la capitale d’est en ouest. Il s’agit du plus grand projet d’infrastructure d’Europe et il est probable que les prix des propriétés augmenteront à proximité des gares bénéficiant de Crossrail.

BuyAssociation a une opportunité d’investissement disponible sur Hereford Road dans l’ouest de Londres, une zone qui devrait bénéficier de Crossrail et d’un plan directeur de régénération de 1600 acres à proximité. Le bâtiment est une conversion d’époque complète avec quatre appartements en pleine propriété – une rareté à Londres.

La ligne Crossrail, située juste à l’extérieur de la capitale, bénéficie également de Reading, une zone d’achat-location en pleine expansion. BuyAssociation a un autre projet en cours ici en plein centre-ville, et vous pouvez trouver plus de détails à ce sujet ici.

Manchester

La population du centre-ville de Manchester devrait augmenter de 100 000 habitants de plus d’ici 2025. Cette croissance continue, associée à des opportunités d’emploi croissantes, devrait stimuler la demande sur le marché locatif.

Des investissements et un développement solides continuent également à venir à Manchester. Les prix de l’immobilier, les rendements locatifs et la demande résidentielle devraient augmenter considérablement au cours des prochaines années avec des opportunités lucratives pour les locations à court et à long terme.

BuyAssociation offre une opportunité d’investissement passionnante à Johnson’s Square. Le bâtiment victorien distinctif subit une restauration sympathique et sera transformé en «maisons intelligentes». À moins d’un mile du centre-ville de Manchester, Johnson’s Square est situé dans la Northern Gateway, qui devrait faire l’objet d’un développement majeur au cours des prochaines années.

Liverpool

Liverpool devrait connaître une croissance, un développement et une régénération importants. Un plan directeur majeur devrait transformer Liverpool en un lieu d’affaires de classe mondiale, car plus d’emplois et d’investissements seront apportés au centre-ville.

Le programme de régénération des eaux de Liverpool, d’une valeur de 5 milliards de livres sterling, réorganise complètement la zone des docks du nord de la ville. Et Liverpool voit près de 14 milliards de livres sterling de projets de régénération en cours ou en cours dans la ville.

Pour améliorer l’infrastructure routière de la ville, le conseil municipal de Liverpool investit 150 millions de livres sterling et un nouveau terminal de croisière a également été approuvé. Ces types d’investissement, associés à une croissance démographique importante, améliorent l’attrait de la ville et stimulent les prix des propriétés locales et les rendements locatifs.

Birmingham

En tant que l’un des lieux de travail qui s’améliore le plus rapidement au Royaume-Uni, Birmingham voit de plus en plus d’entreprises et de professionnels déménager en ville. BT a même récemment confirmé l’ouverture d’un nouveau bureau dans la ville. En outre, Birmingham abrite le pourcentage le plus élevé de bureaux flexibles au Royaume-Uni, offrant des espaces de travail modernes pour les startups, les entreprises technologiques et les indépendants.

Avec une population croissante de jeunes professionnels et un nombre important d’emplois, Birmingham connaît également un boom dans le secteur de la construction à la location. La ville abrite quatre universités avec de bons taux de rétention, ce qui continue d’augmenter la demande de location.

En raison de la croissance importante de la ville, BuyAssociation dispose d’une gamme d’opportunités d’investissement immobilier disponibles à Birmingham. Le Bank II, le plus grand gratte-ciel résidentiel de la ville, a récemment été achevé. Contactez-nous pour connaître notre allocation exclusive d’appartements dans ce développement passionnant.

Investir dans le rachat

Malgré les changements fiscaux et l’impact du Brexit sur le devant de l’esprit de certains investisseurs et propriétaires, il reste encore beaucoup de valeur dans le secteur changeant des achats en location. Les trois quarts des gens considèrent l’achat à la location comme un bon investissement, ce qui montre que beaucoup voient encore les avantages et la promesse à long terme d’investir dans une propriété à louer au Royaume-Uni.

Jetez un œil à notre section des guides régionaux pour un aperçu plus détaillé des zones les plus vendues. Si vous recherchez votre prochain investissement immobilier, consultez la page BuyAssociation investissement foncier opportunités disponibles dans tout le Royaume-Uni.