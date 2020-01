Les voitures d’occasion sont le premier choix des Italiens. Le golf est le modèle le plus demandé

Voitures d’occasion ils restent le premier choix des Italiens puisqu’en 2019 les changements de propriétaire ont augmenté de + 0,5% par rapport à 2018 et + 14,5% par rapport à 2015. C’est ainsi que l’Observatoire AutoScout24 certifie sur le marché des voitures d’occasion qui, selon le étude, marque une croissance plus contenue par rapport aux dernières années (+ 4,7% 2018/2017 et + 4,7% 2017/2016), mais supérieure à la tendance des ventes de voitures neuves aux particuliers (-0,1 sur 2018 %).

Voitures d’occasion: de nombreux changements de propriétaires à Rome, Naples et Milan

L’Italie est confirmée comme un territoire important pour le marché de l’occasion, avec d’autres pays européens qui ont clôturé 2019 en hausse comme Pays-Bas (+ 1,1%) ou Allemagne ce qui a plutôt confirmé le résultat de l’année précédente. Au contraire, il y a eu une baisse en Autriche (-0,3%) et en Belgique (-0,9%). Par rapport à 2018, les transferts de propriété ont augmenté de + 0,5% pour atteindre 3102893 actes.

Parmi les capitales régionales, en premier lieu en termes de nombre on trouve Rome (230 908 pas), Naples (144 854) e Milan (135 402), mais si vous comparez les données avec la population résidente adulte, vous pouvez voir comment le podium passe à nouveau à Trento avec 866 transferts de propriété pour 10 000 habitants, Aoste (747,5) e Pérouse (684,4). Feux arrières Gênes (474), Milan (503.1) e Florence (513,7).

Diesel le favori

Lorsqu’il est utilisé, le diesel est à nouveau confirmé comme le choix préféré. Dans toutes les régions, la demande de voitures a gas-oil dépasse la moitié des demandes, avec des pics Pouilles (71%), Basilicate (68%), Ombrie (66%) e Molise (66%).

Demandez des valeurs de seulement 1,1% pour les voitures hybrides et de 0,3% pour les voitures électriques. Les modèles les plus populaires? Absolument Volkswagen GolfMais si nous ne prenons en considération que les voitures “plus écologiques”, nous trouvons la Toyota Auris parmi les hybrides et la Tesla Model S parmi les électriques.

la prix de vente moyen en général, pour 13 715 € (+ 3%), un chiffre bien inférieur à celui de pays comme l’Allemagne (17 750 €), l’Autriche (17 685 €), la Belgique (16 205 €) et les Pays-Bas (15 280 €).

Parmi les provinces qui sont les “plus chères” capitales provinciales, on retrouve une fois de plus Trieste avec un coût moyen de 15 695 €, suivi de Pérouse (15 230 €), Florence (15 155 €), Bologne (15 070 €) e Milan (14 745 €). L’âge moyen des voitures proposées par rapport à l’année dernière reste inchangé (8,2 ans).