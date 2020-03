les voyages pourraient chuter de 25% en 2020

Le World Travel and Tourism Council (WTTC) a averti cette semaine que les voyages pourraient chuter de 25% cette année en raison de l’épidémie de coronavirus, en plus de mettre en danger jusqu’à 50 millions d’emplois dans le secteur mondial du tourisme.

Virginia Messina, directrice générale du WTTC, a indiqué que l’impact dépendra de la durée de la pandémie et pourrait être exacerbé par les récentes mesures restrictives, telles que celles que le gouvernement américain a mises en place pour voyager depuis l’Europe.

La directive WTTC a commenté, à propos de la décision des États-Unis, que “certaines mesures ne sont pas utiles et peuvent avoir un impact économique beaucoup plus important”.

Messine a noté que les mesures sont très génériques et ne se sont pas avérées efficaces pour contenir le virus. De plus, ils pourraient compliquer les déplacements des experts médicaux et la livraison de fournitures.

Environ 850 000 personnes voyagent chaque mois de l’Europe vers les États-Unis, ce qui équivaut à une contribution mensuelle de 3,4 milliards de dollars (3,058 milliards d’euros) à l’économie américaine.

Sur les 50 millions d’emplois qui pourraient être perdus, Messine a indiqué qu’environ 30 millions se trouvent en Asie, sept millions en Europe, cinq millions en Amérique et le reste sur d’autres continents.

L’équivalent d’une perte de trois mois de voyages dans le monde cette année pourrait signifier une réduction des emplois entre 12% et 14%, selon les estimations du WTTC.

Le directeur général du WTTC a expliqué que, par secteur, les compagnies aériennes et les croisières étaient plus touchées que les hôtels. L’industrie du tourisme représente 10% du PIB et des emplois dans le monde.

Le Conseil mondial du voyage et du tourisme est un forum pour l’industrie du voyage et du tourisme. Il est composé de membres de cette communauté mondiale des affaires et travaille avec les gouvernements pour sensibiliser à l’industrie du voyage et du tourisme.

