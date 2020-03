Les VPN sont un outil précieux dans Covid-19 Times

Que ce soit pour travailler à distance ou pour contourner les censeurs, l’utilisation du VPN a connu une croissance énorme ces deux dernières semaines.

Mars

25, 2020

1 min de lecture

Cette histoire est apparue à l’origine sur PCMag

Les VPN sont un élément majeur de l’infrastructure Internet qui rassemble actuellement le travail à domicile et permet aux gens d’obtenir des informations vitales dans les pays où la censure est en vigueur.

Les VPN chiffrent le trafic Web, sécurisent les données et protègent la confidentialité. Vous pouvez avoir un VPN d’entreprise auquel vous vous connectez pour le travail, ou vous pouvez choisir de l’utiliser pour vous-même.

Au cours des deux dernières semaines de la crise du COVID-19, l’utilisation du VPN aux États-Unis a augmenté de 124%. Au cours de la même période en Italie, il a augmenté de 160%, selon Atlas VPN. Dans ces pays où la distanciation sociale est une nécessité, les VPN offrent un moyen de rendre le comportement en ligne plus sûr, que vous travailliez à distance ou diffusiez des heures de vidéo.

En Russie et en Chine, les statistiques sur COVID-19 seraient sous-déclarées. Et en Russie, une campagne de désinformation sur le nouveau coronavirus diffuse des informations dangereuses. Dans ces cas, les VPN peuvent donner aux citoyens un accès à des informations plus larges et plus précises, ce qui en fait un outil de santé publique ainsi que d’hygiène en ligne.

