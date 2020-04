Les vraies figures du Covid-19

Il y a quelques jours, le sous-secrétaire Hugo López-Gatell a annoncé que le nombre total de cas confirmés par Covid-19, qui s’élevait au 9 avril à 3 181, n’est pas le nombre de cas réels. En effet, des milliers de personnes «échappent» à la surveillance et aux consultations où l’on peut vérifier qu’elles sont réellement infectées.

Si nous considérons le segment supplémentaire de patients infectés non officiellement reconnu, le nombre de cas de personnes atteintes de Covid-19 au Mexique atteindrait environ 26 519, au 8 avril.

Ce que dit le sous-secrétaire est cohérent, si l’on considère que le taux de personnes infectées reconnu par le gouvernement est anormalement bas, et ne semble pas refléter la réalité vécue par d’autres pays avec de grandes villes, comme New York.

De plus, si nous prenons le nombre de personnes infectées suggéré par le sous-secrétaire de 26 000 personnes, nous sommes confrontés à un fait critique.

Le fait d’avoir ce nombre de personnes infectées au Mexique implique que la probabilité de contagion au sein de la population ou le taux de reproduction du virus est similaire à celui des pays qui ont administré la pandémie avec un plus grand laxisme. Par exemple, l’Espagne ou la Chine elle-même.

Cela implique également que la politique de confinement volontaire n’a pas donné de résultats significatifs car le taux d’infections réelles n’a pas diminué avec le temps. En d’autres termes, la fameuse courbe de contagion ne s’est jamais aplatie au Mexique.

Selon les experts, l’aplatissement de la courbe implique de réduire le taux auquel les personnes infectées infectent d’autres personnes; cependant, en fait, cela ne signifie pas que les gens ne seront pas infectés en étant confinés. Ils se propagent simplement plus lentement.

Bien que je ne sois pas épidémiologiste, j’ai étudié les modèles SIR simples et j’ai décidé de développer les miens, en utilisant les paramètres «mondialement acceptés» sur la probabilité d’infection, la période de maladie, le taux de récupération et le taux de mortalité.

Les résultats sont cohérents avec les données fournies par le sous-secrétaire. Autrement dit, selon le modèle de propagation de type SIR, le nombre total de personnes infectées au 8 avril serait d’environ 25 000 personnes à l’échelle nationale.

En déplaçant et en ajustant les paramètres de ce modèle, le pic ou le moment critique de la pandémie au Mexique se situerait autour du 14 mai, où le nombre total de personnes infectées au Mexique atteindrait plusieurs dizaines de millions de personnes, compte tenu uniquement des villes de plus de 2500 habitants.

Le total des infections atteindrait son apogée à ce moment, puis redescendrait avec une certaine vitesse, mais quelques mois plus tard.

En attendant le super coup

L’étape des tests de dépistage est derrière nous. En raison de la propagation que le Covid-19 aura dans les prochains jours d’avril, les tests massifs, le cas échéant, sont peu pertinents.

Maintenant, la chose la plus importante, en plus de préparer les systèmes de santé, est de rechercher des méthodes de guérison possibles.

Selon le modèle de prédiction SIR, dans trois semaines, nous ne parlerons pas de 26 000 infectés, mais de plusieurs millions. Le réglage provient d’un film. Et, dans ce sens, il exhorte les autorités à trouver des méthodes de récupération possibles avec les médicaments allopathiques existants. Surtout pour les cas compliqués.

Selon le même Institut national des maladies respiratoires du Mexique (Iner), environ cinq substances sont testées par son comité d’éthique, comme la chloroquine et le remdisivir, entre autres. Infecte pour protéger, voici comment fonctionnent les vaccins

Il existe des preuves dans la littérature médicale mondiale que ces substances ont guéri certains segments de patients qui ont été traités avec ces substances, avec des résultats d’une efficacité de plus de 90%. Il existe au moins trois autres substances que le monde expérimente et teste tout aussi efficacement.

Cependant, certains «experts» nationaux et internationaux considèrent cela avec dédain en l’absence de preuves solides et répandues de tels avantages. C’est une grave erreur. C’est alors que ceux d’entre nous qui ne sont pas des spécialistes doivent exiger que ceux qui sont plus sérieux prennent des risques.

Au-delà du “super coup” attendu de Bill Gates, la stratégie que nous devons utiliser avant le Covid-19 n’est pas la prévention. Nous entrons déjà dans la phase critique et l’accent doit être mis sur les soins et la guérison.

S’il n’y a pas de super vaccin, alors il doit travailler avec les médicaments testés pour commencer à les appliquer dans la population qui peut les accepter, minimisant ainsi le taux de mortalité et la saturation des hôpitaux du système de santé mexicain.Note de l’éditeur: Iván Franco est fondateur et directeur du cabinet de conseil en veille concurrentielle Triplethree International. Les opinions exprimées dans cette colonne appartiennent exclusivement à l’auteur. Voir plus d’informations à ce sujet et d’autres sujets sur la chaîne Opinion.

]]>.