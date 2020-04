Les vrais propriétaires d’entreprises n’évitent pas la douleur

Trevor Cowley et Kale Goodman, entrepreneurs en série et partenaires commerciaux, racontent comment survivre à une période financière difficile prépare un entrepreneur à de futurs succès.

Trevor Cowley et Kale Goodman, entrepreneurs en série et partenaires commerciaux, parlent de précieuses leçons qu’ils ont apprises sur la stabilité financière lors du lancement d’entreprises comme Easier Accounting et 60 Day Credit Repair, ainsi que de la façon dont ils travaillent pour aider les propriétaires de petites entreprises de tous sortes de croître et de se développer.

Cowley, Goodman et l’hôte de Playbook David Meltzer discutent sur une variété de sujets, y compris pourquoi les écoles négligent d’enseigner aux élèves des compétences de base comme la budgétisation, pourquoi vous devez évaluer votre style de vie et vos opérations commerciales pendant les périodes difficiles et comment créer un accord de partenariat qui garantit répartition équitable des bénéfices.

