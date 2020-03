L’Espagne dépasse le nombre de décès dus au coronavirus chinois

Le nombre de personnes infectées a atteint 47 610 cas, soit une augmentation de 20% par rapport à la veille.

Lee: Avez-vous des questions sur le coronavirus et ses conséquences? Ici nous vous répondons

En outre, 3 166 patients au total ont été admis dans des unités de soins intensifs (USI).

Le système hospitalier est “surchargé” et cette situation “continuera de croître” jusqu’à ce que le niveau de nouveaux positifs soit réduit, a reconnu mercredi le porte-parole de la Santé, Fernando Simón, lors de la conférence de presse quotidienne offerte par les autorités.

Le système de santé est pratiquement bloqué et le personnel est épuisé, en particulier dans les régions les plus touchées comme Madrid et la Catalogne.

Madrid, la région la plus touchée d’Espagne, atteint déjà 1 825 décès.

Nous recommandons: MINUTE PAR MINUTE: les dernières nouvelles sur la pandémie de coronavirus

Mais l’évolution des données, tant affectées que décédées, diffère selon les régions; et la Catalogne a été la plus touchée pour la deuxième journée, ce mercredi avec une augmentation de 50% des hospitalisés, alors qu’à Madrid elle n’était que de 7%.

Sur une note positive, 5 367 patients ont déjà obtenu leur congé des soins de santé à travers le pays.

Un exemple de la crise en Espagne est que Médecins Sans Frontières (MSF) a mis tout son personnel de santé au service des autorités, et collabore à Madrid et Barcelone pour faire face à la saturation des hôpitaux.

Plusieurs syndicats du personnel médical ont dénoncé devant différents tribunaux le manque d’équipement et de protection hospitaliers, et un tribunal a rendu aujourd’hui une ordonnance ordonnant aux agents de santé de Madrid de recevoir le matériel nécessaire dans les 24 heures.

.