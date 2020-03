L’Espagne n’envisage pas de recourir au fonds de sauvetage européen

Nadia Calviño, la vice-présidente économique, a assuré que le gouvernement n’envisage pas actuellement de demander l’aide du fonds européen de sauvetage, pour financer la réponse économique à l’épidémie de coronavirus et atténuer son impact, tout en soulignant qu ‘”aucun pays” vous avez besoin de le faire.

“Bien entendu, l’Espagne n’a pas l’intention pour le moment d’activer un mécanisme extraordinaire. Nous sommes dans une situation financière très positive », a-t-il déclaré dans des déclarations aux médias par visioconférence de Madrid avant de participer à la réunion télématique de l’Eurogroupe. “Ce n’est pas une option que nous envisageons du tout en ce moment”, a-t-il déclaré.

Calviño a défendu que la semaine dernière une adjudication de dette avait eu lieu qui s’était terminée par un résultat “très positif” et ce même mardi, une obligation syndiquée de sept ans a été placée avec une demande qui a triplé l’attendu et “très favorable” en conditions de prix.

Dans le même ordre d’idées, le vice-président économique du gouvernement a souligné qu’aucun pays européen n’a actuellement besoin de demander une ligne de crédit par le biais du mécanisme européen de stabilité (MES) car tous les partenaires «ont garanti l’accès à les marchés financiers »:

“Les marchés de la dette sont très stables et je ne pense pas qu’aucun pays ait actuellement besoin d’avoir accès à ce type d’instrument”, a-t-il déclaré, reconnaissant plus tard qu’il était surpris que cette possibilité soit valorisée pour l’Italie et l’Espagne. “Je ne pense pas que ce soit l’une des options sur la table”, a-t-il conclu.

Oui, Calviño a reconnu que des travaux sont en cours pour créer une “ligne de financement spéciale” à travers le MES “réellement liée à la réponse au coronavirus” et qui a une “conditionnalité liée” à la lutte contre la pandémie. “Une sorte de filet de sécurité pour garantir la liquidité”, a-t-il expliqué, mais toujours comme une “assurance” et non pas “une ligne d’accès immédiate” aux fonds.

