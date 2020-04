L’état de la diversité et de l’inclusion dans le marketing – Econsultancy

Le contenu de ce briefing est tiré du rapport 2020 d’Econsultancy sur les carrières et les salaires, produit en association avec Marketing Week. Lancé pour la première fois en 2015, ce rapport annuel est le recensement le plus approfondi de l’industrie des carrières et des salaires en marketing au Royaume-Uni, présentant un regard solide sur les tendances en milieu de travail et les expériences des spécialistes du marketing.

Cette séance d’information examinera les tendances au sein de l’industrie du marketing en ce qui concerne le sexe, notamment:

Personnes handicapées

Minorités ethniques

Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres

Parents seuls

Des personnes issues de milieux socio-économiques divers

Centré sur Londres

Organismes professionnels et ressources qui existent pour soutenir la diversité et l’inclusion

Explorez le rapport complet pour une multitude d’autres données sur le marketing en tant que carrière, les qualifications en marketing, les tendances de genre dans le marketing, la perception du marketing et bien plus encore.