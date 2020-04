L’état du marketing de contenu en 2020 [Infographic]

Le marketing de contenu a connu une augmentation sans précédent au cours de la dernière décennie. D’être une simple pratique de blogs d’entreprises régulièrement, l’industrie a maintenant mûri. Des départements de contenu dédiés exploitent ce canal marketing et des milliards de dollars y sont investis chaque année.

Mais avec plus de marques qui sautent dessus, le paysage du contenu est devenu extrêmement concurrentiel. Et la plupart des articles publiés en ligne n’attirent aucune attention. Ils sont à peine partagés sur les réseaux sociaux et atteignent rarement leur public cible.

Donc, pour comprendre comment les programmes de marketing de contenu les plus performants se portent très bien, je suis descendu dans les tranchées. Et a trouvé les informations clés suivantes:

Une stratégie de contenu documentée est encore rare chez la plupart des spécialistes du marketing, mais elle est prise au sérieux par les entreprises qui ont réussi avec le marketing de contenu.Bien qu’il soit acceptable d’externaliser quelques aspects (comme la création de contenu), la plupart des entreprises créent maintenant une équipe de contenu dédiée de 1 à 3 spécialistes en interne.Il est important de lier le marketing de contenu à des paramètres tels que le trafic, les prospects et les ventes. Essayez de démontrer le retour sur investissement de vos efforts.Les meilleurs blogueurs d’entreprise passent plus de 6 heures dans un article et rédigent des articles complets de plus de 3000 mots. C’est ce qui obtient plus de partages, gagne plus de liens et conduit à un afflux de trafic organique.Bien que Google ait commencé à voler des clics sur des listes organiques avec des extraits en vedette et autres, il reste le principal référent de trafic sur le Web. Une majorité de spécialistes du marketing s’appuient toujours sur le référencement et y investissent, car il promet des rendements croissants.Les visuels et les vidéos sont des formats de contenu attrayants que les consommateurs adorent. Si vous n’avez pas commencé à y investir, affectez environ 20% de votre budget à ces formats en 2020. Votre public vous en remerciera!

Que vous soyez un rédacteur indépendant à la recherche de concerts ou une entreprise souhaitant glaner sur la façon dont vos concurrents planifient leurs programmes de marketing de contenu, voici une infographie (conçue par Graphic Rhythm Designs) sur les statistiques clés du marketing de contenu que vous devez connaître en 2020:

