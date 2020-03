Lettres d’entrepreneurs italiens: Giulio Corno.

Le tintement qui signale l’arrivée des courriels attire mon attention. J’écris un article, mais ce que je lis me prend de plus en plus. Mot après mot. L’expéditeur est Giulio Corno, mon éditeur. Je le connais depuis un peu moins d’un an, car lui et ses collaborateurs me voulaient directeur de Wall Street Italia. J’ai compris dès les premières fois que je l’ai rencontré car il était lié à son entreprise, à ses collaborateurs.

Toujours “présent”, toujours immergé dans le groupe. Je l’ai lu et je l’imagine marcher seul entre un étage et un autre du bâtiment de Triboo à Bicocca, à Milan. La lire m’a incité à l’appeler. C’est un vrai commandant. Toujours à la barre de son navire.

-Je veux publier votre lettre – ai-je dit – je trouve que c’est un exemple fort de la capacité que les entrepreneurs italiens, ceux qui ont un capital “je”, peuvent exprimer en période de difficulté.

IL est là. Il est là pour s’assurer que les choses continuent dans le bon sens. Nous ne sommes pas seuls. Tel est son message. Nous recommencerons. Tel est son message. Lisez. J’espère que cela vous fait vous sentir bien, au moins mieux, comme cela m’est arrivé.

Merci Giulio

Leopoldo Gasbarro

Chers tous,

jamais comme auparavant je n’ai ressenti le besoin d’être proche de toi. Comme beaucoup d’entre vous l’ont peut-être vu, je m’efforce de rester en contact avec tous les responsables.

Je le fais pour une raison simple: je ne peux pas m’en empêcher. Je ne peux pas m’en passer.

Marcher dans l’entreprise vide, au milieu de la semaine, est une expérience qui me frappe, et comme chaque fois que la vie me frappe durement, mon instinct est de réagir immédiatement, de me battre de toutes mes forces, de défendre ce J’aime.

Je m’attache donc au téléphone, à Hangout, à tout, à sentir mon Triboo fort, actif et un peu fou comme toujours.

Quand je vous entends enfin au téléphone, voir et entendre la participation et la passion de tous les responsables m’exalte; les écouter, tout en parlant de chacun de vous, me rend cependant fier et heureux.

Cela signifie que nous avons vraiment construit un groupe, une communauté, une équipe, dans de nombreux cas, une famille.

Nous faisons et nous ferons tout notre possible pour résoudre rapidement cette situation, nous étudions de nouvelles solutions et idées, mais il y a de petits sacrifices indispensables.

Le faire aujourd’hui signifiera avoir un avantage quand tout sera fini.

Je sais que beaucoup d’entre vous donnent déjà beaucoup.

Je suis à jour sur chacun de vous, je sais qui met aussi les épaules du travail d’un collègue malade ou disparu, ouiou qui donne toujours de la disponibilité, sans si et sans mais, Je sais qui a passé plus de vingt appels en une journée hier. Je sais tout et je vous en suis reconnaissant.

Comme cela se produit dans toutes les urgences, les masques tombent et les vraies valeurs sont révélées, je découvre que j’ai beaucoup de gens spéciaux à côté de moi.

Femmes et hommes rares.

C’est pourquoi nous devons défendre et préserver notre Triboo de toutes les manières, même accepter des décisions difficiles qui nous sont imposées et qui toucheront toutes les entreprises.

Mais sachez que nous pouvons sortir plus forts qu’avant, et plus forts que les autres, non seulement parce que nous sommes plus structurés ou solides, mais parce que nous sommes différents.

Nous sommes la somme imprévisible de tous vos talents, de vos défauts, de vos compétences:

un mélange unique et spectaculaire à voir (même si actuellement uniquement sur Hangout).

Vous faites un excellent travail, pour cela, je tiens à vous remercier encore une fois.

Au terme de cette douloureuse parenthèse, Triboo reconnaîtra l’engagement et le récompensera

Je suis fier de travailler avec vous et pour chacun de vous.

Allez Triboo !!!!

Giulio