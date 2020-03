L’Eurogroupe assouplira le déficit

L’Eurogroupe a annoncé des mesures pour tenter de protéger l’économie des effets négatifs du coronavirus. D’une part, des mesures fiscales pour stimuler l’économie et, d’autre part, un moyen gratuit de relâcher temporairement la trajectoire du déficit pour faire face à l’impact économique du virus.

“Nous sommes prêts à utiliser tous les instruments politiques appropriés pour réaliser une croissance forte et durable et nous protéger contre les risques de baisse”, a déclaré Mario Centeno, président de l’Eurogroupe, après une réunion extraordinaire des ministres de l’économie tenue par téléconférence. .

“Nous sommes prêts à prendre de nouvelles mesures politiques, et cela comprend des mesures fiscales, le cas échéant, car elles peuvent être nécessaires pour soutenir la croissance”, a déclaré Centeno, qui a en même temps ouvert la porte à l’assouplissement des règles de surveillance du déficit. et la dette des pays de la zone euro.

En bref, il s’agit d’utiliser l’une des clauses prévues dans le pacte de stabilité et de croissance, qui permet une dérogation temporaire à la trajectoire d’ajustement. La clause peut être utilisée pour permettre des dépenses supplémentaires chaque fois qu’elles sont dues à “un événement extraordinaire”, ce qui correspond parfaitement à la définition du coronavirus, et n’est que pour une période temporaire.

La disposition existait et était connue, mais son utilisation potentielle reçoit désormais le soutien explicite de l’Eurogroupe. «Nos règles permettent une flexibilité pour faire face à des événements extraordinaires qui échappent au contrôle des gouvernements. Il appartient maintenant à la Commission européenne d’appliquer ces règles et d’évaluer les demandes formulées par les États membres », a déclaré Centeno, résumant les conclusions de cette réunion d’urgence.

La décision intervient après avoir vérifié non seulement que le coronavirus a un impact sur l’économie mondiale, mais aussi que l’étendue et la durée du problème sont totalement incertaines et impossibles à prévoir au stade actuel. Par conséquent, l’Eurogroupe ne souhaite aucun effort pour sauver la maladie, fournir des services de santé et des systèmes de protection pour soutenir la population touchée, et également pour protéger l’économie de nouveaux dommages.

L’économie de la zone euro souffrait déjà pour maintenir son rythme de croissance. En février, les prévisions de la Commission européenne fixaient une augmentation de 1,2% du PIB que personne ne croit désormais réalisable, nous essayons donc d’empêcher que l’impact ne soit encore plus important.

En ce sens, c’est l’Italie, le pays européen le plus touché par l’épidémie, qui a d’abord déménagé, annonçant des investissements de 3 600 millions d’euros. “Il s’agit d’une réponse proportionnelle à l’urgence”, a déclaré lundi dernier Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie.

Connexes

.