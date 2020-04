L’Eurogroupe essaie à nouveau cet après-midi. Tout le monde contre la Hollande?

Revenez nous rencontrer aujourd’hui à 17 heures l’Eurogroupe. Objectif: trouver un compromis, après la réunion de mardi, après 16 heures de longues négociations, ministres des finances terminé avec rien fait.

L’impasse que les ministres des finances européens n’ont pas pu surmonter et qui a provoqué la collision frontale entre l’Italie et les Pays-Bas est liée aux obligations européennes contre la crise des coronavirus et conditionnalité sur les lignes de crédit MES.

Quelques heures après le début du sommet, le Parlement néerlandais a adopté deux résolutions exhortant le gouvernement à ne pas accepter les euro-obligations et à garder le point sur la conditionnalité de l’utilisation du Mes.

Les motions, présentés respectivement par le parti anti-Forum européen pour la démocratie (FvD) et par une formation transversale de députés, ils ne sont pas contraignantsmais ils donnent au gouvernement une orientation politique claire.

Selon ce qui émerge actuellement, la situation reste ferme, mais Berlin aurait exprimé sa “frustration” vis-à-vis du veto de La Haye sur les conditions plus strictes du Mes et cela pourrait conduire les Pays-Bas à assouplir sa position.

“Depuis des temps immémoriaux, les différences entre les intentions des pays de l’Europe du Nord et celles de l’Europe du Sud sont connues. Lors de la réunion de l’Eurogroupe, les distances entre les besoins des différents États sont devenues encore plus évidentes. La transparence du ministre néerlandais des Finances William Hoekstra la décision de bloquer par quelque moyen que ce soit la possibilité d’introduire des euro-obligations et d’accepter un léger assouplissement des conditions relatives aux lignes de crédit du MES a montré une bouc émissaire à blâmer pour le manque de mesures de solidarité européenne. Mais même le ministre italien Gualtieri a maintenu sa position sans se laisser intimider par la demande des Coronabonds et une attitude fortement contraire aux conditions de l’ESM “explique-t-il Filippo Diodovich, stratège senior chez IG Italia.

Pour l’expert IG Italia, un accord se retrouvera aujourd’hui dans les trois propositions déjà discutées depuis des semaines, à savoir:

Lignes de crédit MES avec une conditionnalité médiocre;

Renforcer le Banque européenne d’investissement (BEI) à travers un fonds capable de mettre en place des garanties de prêts aux entreprises;

programme SURE garantir les licenciements et sauvegarder les emplois.

“Quant au premier point, il semblerait que seule la Hollande soit opposée à un changement des conditions de demande de prêt au MES avec Hoekstra qui aurait insisté sur l’insertion de clauses horaires. Mais nous ne pensons pas que c’est uniquement la Hollande qui est à blâmer. Virtuous Holland a le brassard de capitaine dans ce différend mais n’est pas le leader des pays nordiques. Derrière elle, il est clair que l’Allemagne est présente.

Leurs autorités politiques, du ministre de l’Économie Peter Altmeir au président de la Bavière et au chef de la CSU, Markus Soder, ont fermement rejeté l’idée des euro-obligations. Et malgré le récent éditorial sur Der Spiegel en faveur de Coronabond (et aussi le projet Maas-Scholz) il semble que l’opinion publique allemande ne soit en faveur d’aucune forme de mutualisation de la dette “, a-t-il ajouté Diodovich .

Quels scénarios peuvent être émis sur les marchés?

“Nous pensons qu’en cas d’approbation, seules les trois propositions mentionnées ci-dessus (MES, BEI et SURE) l’Eurogroupe serait considéré comme un échec et cela pourrait provoquer nil vagues de pessimisme sur les marchés en particulier sur les obligations dont la BCE est de plus en plus sous pression pour acheter des obligations d’État à des pays fortement endettés. Nous pourrions également assister à une retour du spread vers 250 points de base malgré le bouclier de l’Institut de Francfort.

Ces solutions laisseraient également un fossé profond au sein de l’Union européenne et pourraient ne pas être suffisantes pour garantir la reprise économique des pays en difficulté. En revanche, si une mesure exceptionnelle et extraordinaire capable de créer un puissant bouclier budgétaire en plus du bouclier monétaire créé par la BCE était approuvée “, a conclu Diodovich.