L’Europe à l’intérieur ou à l’extérieur. Une nouvelle guerre a commencé

L’EUROPE À L’INTÉRIEUR OU À L’EXTÉRIEURNotez ces chiffres: 3700 et 30 mille. Plus loin, vous comprendrez pourquoi elles sont importantes et pourquoi, psychologiquement, elles pourraient inciter l’Allemagne à avoir une attitude obstructionniste envers des pays en difficulté comme l’Italie.

En ces jours marqués par la pandémie, plus de questions que de réponses grandissent, plus de zones sombres que d’explications. Commençons donc avec des nombres homogènes et essayons de comprendre ce qui se passe. Nous prenons les chiffres de la plateforme de l’Université John Hopkins, le tableau de bord qui nous permet de fournir un minimum d’homogénéité aux chiffres qui nous sont présentés.

En haut de ce classement se trouvent les États-Unis, qui, avec une population de 327 millions d’habitants, a compté jusqu’à présent 104 000 personnes infectées et 1711 morts. Supprimé le Chine, qui, pour l’instant, semble avoir réussi à enrayer les contagions, les pires chiffres viennent tout droit d’Europe.

L ‘Italie, avec 60 millions d’habitants, a totalisé 86 500 personnes infectées et 9 134 décès. la Espagne, 47 millions d’habitants, 72 000 personnes infectées et 5700 décès. la France61 millions d’habitants, 34 000 personnes infectées et 2 000 décès. la Royaume-Uni, 67 millions de personnes, 15 mille infectées avec 761 morts. Et puis là Allemagne. 83 millions d’habitants, 54 000 personnes infectées, 399 décès. En lisant ces chiffres, qu’est-ce qui attire immédiatement l’attention?

L’Allemagne a un rapport entre les décès et les personnes infectées qui est absolument le plus bas par rapport à tout autre. L’Italie a dépassé 10%, l’Espagne s’approche de nous à un rythme soutenu. Les États-Unis sont de 1,7% mais ils progressent également fortement, il en va de même pour la France et l’Angleterre.

Vous souvenez-vous des premières hospitalisations dans notre pays?

Trois à Spallanzani à Rome, un couple de chinois et un italien. Comment vont-ils? Comment va le patient 1 de Codogno? Ils vont tous bien. Tous guéris. Ils se sont rétablis malgré l’absence de traitement adéquat, bien qu’il n’y ait toujours pas de vaccin. Ils ont guéri parce qu’ils avaient reçu les soins et l’assistance appropriés. Ce n’était pas un accident. À Spallanzani à Rome, il y avait de nombreux médecins et infirmiers qualifiés qui pouvaient se consacrer à leurs patients avec la bonne attention, avec des protections adéquates. Lorsque l’épidémie a commencé à se faire sentir encore plus fort, la saturation des lits d’hôpitaux a fait exploser les taux de mortalité et de mortalité. La moyenne, au début, était identique à celle des autres pays, jusqu’à ce que la crise sanitaire devienne une crise sanitaire.

Et ici, les deux numéros de départ reviennent en jeu. Mais commençons par le premier, de 3700.

En Italie, ces dernières années, 25 000 lits d’hôpitaux ont été supprimés. Selon les données de l’OCDE, avant l’éclatement de la pandémie, les réductions avaient porté les lits de soins intensifs à environ 3 700 dans tout le pays. Heureusement, d’autres se remettent aujourd’hui, mais avec des retards et des difficultés difficiles à gérer. Avec la vague qui est arrivée dans les hôpitaux, le système a sauté, saturé par une quantité de personnes impossible à guérir. Les bonnes prédispositions des médecins et des infirmières étaient sans valeur, laissées coupables sans protections, masques ou quoi que ce soit d’autre à ce jour. Cette pénurie existe toujours malgré le fait que 40 jours se soient écoulés depuis l’épidémie. En réalité, de nombreux hôpitaux non équipés pour la virologie sont devenus eux-mêmes des centres de contagion. Inacceptable.

L’Espagne suit le même sort que l’Italie et a une situation pire en termes de numéros de santé (ICU) que l’Italie. Est-ce la raison pour laquelle la courbe des personnes infectées et des morts a tellement augmenté également dans la péninsule ibérique?

La France? Il compte environ 5 000 lits (USI) dans les établissements de santé publics. Le chef de la Fédération pour l’hospitalisation privée du pays a annoncé mercredi que des cliniques privées ouvriraient au moins 4 000 lits en soins intensifs pour renforcer la réponse du système de santé national. La France a compris l’antienne et ce n’est pas un hasard si elle se range du côté de l’Italie, rompant l’axe avec l’Allemagne, pour encourager les aides financières et les émissions d’obligations européennes.

Et l’Allemagne? Ici, le deuxième numéro revient en jeu, De 30 mille. Oui, car alors qu’en Italie et dans le sud de l’Europe il y a eu des coupes dans les coupes aussi dans le secteur de la santé, en Allemagne, prudent et prévoyant, contrairement à nous, les investissements dans les soins de santé ont été substantiels pour qu’à la veille de cette pandémie les lits en soins intensifs, selon les données de l’OCDE, on en dénombrait près de 30 000, ce qui justifie pourquoi le taux de létalité en Allemagne est si bas par rapport aux autres.

Cette situation place l’Allemagne dans des conditions de privilège absolu sur tout autre pays européen.

Cette pandémie qui a bloqué l’Italie et qui bloque l’Espagne ne peut être considérée comme un élément d’évaluation dans un contexte économique. Il ne peut et ne doit pas être transformé en guerre commerciale.

Mais c’est ce qu’il risque (involontairement?) De devenir. Chaque semaine qui passe notre pays, mais aussi l’Espagne par exemple et probablement aussi la France et l’Angleterre prochainement, pourraient être en grande difficulté. L’Italie possède la meilleure fabrication au monde, nous avons des produits extraordinaires qui risquent de ne plus trouver de marché ou même d’être produits.

Cette Europe ne peut et ne doit pas retarder l’aide économique.

Y a-t-il encore deux semaines de discussion? Combien de dégâts vont-ils causer au “système italien”? Nous espérons que quelqu’un ne pense pas que vous puissiez en profiter.

Et dans quelques semaines, à quel point serons-nous faibles? Nous aurons besoin d’une aide qui ne peut être celle fournie à la Grèce par la troïka. Ici, il n’y a pas de banques qui échouent, ni d’entreprises incapables, ici il y a l’un des systèmes économiques les plus solides du monde, si ce n’était pour autant de choix politiques méchants. Ici, il y a une cause externe pour bloquer les activités. C’est comme si un ou plusieurs États européens avaient été attaqués. D’autres auraient le devoir de les aider. Le devoir de coopération et non de la Troïka.

Et en parlant de Troïka. Qui vous a dirigé jusqu’à récemment? N’était-ce pas la dame qui dirigeait tout le processus grec à la tête du Fonds monétaire international et qui dirige maintenant la BCE? N’y avait-il pas la Française de fer Cristine Lagarde? En Grèce, les banques allemandes et françaises étaient fortement impliquées, protégées par un plan de sauvetage payé par le peuple hellénique avec des sacrifices infinis.

L’Italie n’est pas la Grèce. La pandémie est une variable externe. Si vous vous souvenez de Lagarde. Elle qui avec un communiqué, inexplicable pour la plupart, a déclenché le “domino négatif” sur les marchés financiers et fait pression sur la dette publique italienne et espagnole.

Pouvons-nous penser que la déclaration de Lagarde était celle d’un fou fou ou imaginons-nous qu’il a pu comprendre, comprendre et vouloir et savoir ce qui serait arrivé aux marchés financiers et quelle épaule aurait reçu l’Italie et l’Espagne? Assez de cette austérité. Cette dame est le cas qu’elle démissionne du rôle qu’elle ne mérite pas d’occuper.

prudence. Je ne veux pas dire que tout est de la faute des autres. Nous mettons les nôtres. La confusion italienne a été trop grande au cours des deux derniers mois. Communication, décisions prises, modalités d’application. Si l’Europe répond “Spades”, c’est beaucoup de notre faute. Nous leur ressemblons à des cigales, ce sont des fourmis. Nous dépensons et gaspillons, ils travaillent, économisent et investissent également dans les soins de santé. Bref, ces dernières années, nous en avons mis beaucoup et peut-être qu’ils ont raison. Aucun projet n’a été fait, aucun investissement, pas même sur la santé, sur les jeunes, sur les écoles, sur les valeurs… Nous avons généré la dette publique. Dans une «fausse» Europe, bâtie sur une monnaie sans assiettes fiscales communes, nous avons choisi d’entrer. Nous avons mal géré cette crise dans notre pays. Nous l’avons géré avec une superficialité initiale et des excès ultérieurs. Et maintenant, il y a ceux qui sont peut-être en mesure d’en profiter. Si telle est la pensée qui la touche, alors cette Europe ne peut pas être considérée comme telle. Mais nous, répétons-le, nous avons tout fait pour le renforcer contre nous.

Conscient du danger et du vide de pouvoir que nous vivons en ces heures, Mattarella éleva la voix. Mais le moment est venu de prendre des décisions plus fermes.

Ici, il n’y a plus de temps.

Nous n’avons pas deux semaines. Il faudrait un miracle. Une thérapie, un vaccin. Un homme fort comme Draghi? D’autres solutions différentes?

Dans deux semaines, est-on sûr que les familles les plus pauvres, sans travail et sans salaire, pourront continuer? Et les entreprises? Et les soins de santé? Et la psyché de beaucoup d’entre nous? Si c’est l’Europe coopérante, si c’est l’Europe néerlandaise, alors envoyons-la à ce pays.

Nous sommes l’Italie. Sortons les attributs.

Nous serrons les dents. Un an? Deux? Trois? Cinq ans?

Mais ensuite, nous montrons à tout le monde qui nous sommes, quels produits nous avons, quelle force humaine, entrepreneuriale, productive et qualitative.

Nous sommes l’Italie.

Nous montrons à ces bureaucrates ce que nous pouvons faire, avec ou sans eux. Parmesan, pizza margherita, défilés de mode, les plus beaux meubles du monde, les lignes enveloppantes de nos voitures, monuments, culture, robinets, boulons, céramiques, orfèvres nous les avons nous. Et bien plus encore. Nous pensons à nos mers, nos montagnes, nos cuisines, notre gastronomie, notre beauté, notre capacité à faire les choses avec amour.

Nous sommes l’Italie.

Si nous ne voulons pas de cette Europe, construisons-en une autre meilleure. Et nous balayons les nuages ​​que les autres veulent nous imposer. En effet, nous les emportons également, mais avec la force de notre être unique. Une fois pour toutes.