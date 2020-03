LEVC VN5, le commercial électrique, entrera en production fin 2020

Le nouveau commercial électrique, développé par Geely et la marque du nouveau taxi londonien, quitte déjà les lignes de production après des retards continus. Avec une image partagée avec le véhicule de transport public britannique, il s’appelle le LEVC VN5, et c’est un électrique avec une rallonge électrique qui sera mis en vente en 2021.

Les tests que LEVC et les techniciens Geely ont mis en place et effectués dans le développement et le réglage de la nouvelle publicité électrique de la première marque n’ont pas été rares. Au programme de test commencé en 2018, une autre seconde plus exhaustive a récemment été ajoutée.

L’objectif est d’éviter toute défaillance d’un modèle destiné au secteur commercial, de mobilité durable pure et dure et avec des intervalles d’entretien tous les 40 000 kilomètres. Le nouveau LEVC VN5 Il a retardé son arrivée sur le marché à plusieurs reprises, mais il est maintenant prêt pour la commercialisation et la production en série, ce qui est prévue pour le quatrième trimestre 2020.

L’esthétique n’est pas l’une des principales qualités du nouveau LEVC VN5, le fourgon électrique de Geely

La nouvelle camionnette électrique reçoit le nom commercial de “VN5”, les lettres de “Van” et le numéro de la capacité et du volume offert par la zone destinée au chargement, cinq mètres cubes ou deux europalettes et avec une charge utile de plus de 800 kilogrammes, bien que non spécifié. Avec deux portes verticales à l’arrière, il a également deux grandes portes coulissantes sur les côtés.

Sur le plan esthétique, il n’y a pas de différence avec le taxi TX5 qui peuple les rues de la capitale du Royaume-Uni, avec une grande calandre verticale avant et deux phares ronds, tandis qu’à l’arrière, les piliers verticaux sont intégrés dans les montants de la structure.

Mécaniquement, le nouveau LEVC a le système d’entraînement électrique “eCity Range Extender”, disposant d’un moteur de cette nature qui offre une autonomie dans un mode zéro émission de 100 kilomètres, et un petit moteur à essence comme prolongateur augmentant l’autonomie jusqu’à 485 kilomètres. De plus, il dispose d’une batterie lithium-ion entièrement rechargée en 30 minutes avec un chargeur de 50 kW installé à bord.

ABT e-Caddy, l’alternative électrique au Volkswagen Caddy arrive