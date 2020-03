L’événement du sommet de la chaîne de blocs Panama 2020 reporté en raison de la pandémie de coronavirus

Le Blockchain Summit Latam Panama 2020 a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus Covid 19.

Selon une déclaration signée par Cristóbal Pereira, directeur de l’événement, jusqu’au 10 mars, il y avait un permis délivré directement par le ministère de la Santé du Panama, mais en raison de la résolution du maire de Panama, qui interdit les foules et des événements publics jusqu’au 7 avril, en plus de la récente déclaration d’une pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé, sont obligés de reporter l’événement.

Compte tenu de la déclaration du ministère de la Santé du gouvernement national du Panama, du bureau du maire de Panama et de la récente publication de l’OMS décrétant une pandémie mondiale de coronavirus, nous avons suspendu BLOCKCHAIN ​​SUMMIT LATAM PANAMA 2020.

Nous informerons la nouvelle date sur nos plateformes. pic.twitter.com/A17AQm4RPI

– Blockchain Summit Latam (@BlockSummitLA) 11 mars 2020

«Depuis le Blockchain Summit Latam, nous comprenons que la protection et la santé de tous les participants à l’événement est une priorité pour nous. Pour cette raison, nous unissons et soutenons tout effort qui implique ou est en faveur du bien-être de toute la communauté qui nous a permis de construire un événement de qualité […]», Déclara la déclaration.

Les organisateurs vous excuser pour la gêne occasionnée et ils espèrent que “notre communauté comprend que cette situation est hors de nos mains”. En ce sens, ils assurent que leur intérêt a toujours été de mener à bien l’événement, mais dans les dernières heures le scénario a radicalement changé, “ce qui nous amène à prendre cette décision”.

Dans les commentaires exclusifs de CryptoNewsPereira a assuré que l’événement ne serait pas possible via le streaming, comme cela a été fait avec d’autres réunions et rencontres entre bitcoiners dans des pays également touchés. Cependant, il a déclaré que cherchera à célébrer l’événement à nouveau au Panama au cours du deuxième semestre de cette année.

«Nous remercions nos sponsors, collaborateurs et intervenants pour leur compréhension de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes disponibles pour aider tous les participants à effectuer des retours. Nous sommes désolés et nous espérons que cela sera résolu afin que nous puissions reprogrammer l’événement au même endroit (hôtel W) », a-t-il ajouté. Ceux qui ont acheté des billets ils peuvent demander leur retour par la poste [email protected]

Dans la matinée du 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le coronavirus comme une pandémie mondiale, suscitant des inquiétudes dans le monde entier, car c’est la première fois dans l’histoire moderne qu’une infection se propage si rapidement dans des dizaines de pays.

Cet événement blockchain qui se tiendrait au Panama, rejoint une grande liste de conférences et de réunions liées à l’écosystème qui ont dû reporter ou suspendre des activités en raison de la pandémie de coronavirus. Entre autres informations connexes, le 11 mars, on savait que l’exécutif Zhen Yu Yong avait été diagnostiqué avec la maladie après avoir assisté à deux conférences Ethereum: l’ETHLondon et l’Ethereum Community Conference, un fait qui a déjà été rapporté dans CryptoNews.