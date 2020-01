Levi’s a déclaré que la marge EBIT ajustée de 9,3% avait été “pénalisée par l’absence d’un avantage pour le Black Friday”.

// Les bénéfices de Levi en baisse au quatrième trimestre

// Chiffre d’affaires net de 1,1 milliard de livres sterling) en baisse de 2%

// Sur une base ajustée, le bénéfice était de 26 cents par action, contre 30 cents par action il y a un an

Levi’s a vu son bénéfice baisser au cours du quatrième trimestre et attribue la baisse des ventes au manque de bénéfices du Black Friday.

Pour le quatrième trimestre terminé le 24 novembre, le détaillant a enregistré un chiffre d’affaires net de 1,5 milliard de dollars (1,1 milliard de livres sterling), mais a diminué de 2% en données publiées et est resté pratiquement stable en devises constantes.

Le chiffre d’affaires net de 5,8 milliards de dollars (4,4 milliards de livres sterling) en année pleine a augmenté de 3% en données publiées et a augmenté de 6% en devises constantes.

Levi’s dit que la marge EBIT ajustée de 9,3% a été “affectée par le manque d’avantages du Black Friday”.

En Europe, les revenus nets ont augmenté de 5% en données publiées et de 8% en devises constantes, reflétant la croissance généralisée continue des canaux de vente directe et de gros dans la région.

Le résultat d’exploitation de la région a augmenté de 47% en données publiées et de 53% en devises constantes, reflétant la croissance des revenus nets et une marge brute plus élevée de la croissance directe aux consommateurs, une baisse de la publicité due à un décalage temporel dans l’année, et un effet de levier sur les coûts de base.

Parallèlement, le résultat net a baissé de 2% à 95,8 millions de dollars (73 millions £) pour le groupe, tandis que le résultat net ajusté a baissé de 9%, reflétant tous deux une baisse du résultat hors exploitation.

Sur une base ajustée, le bénéfice était de 26 cents par action, en baisse par rapport à 30 cents par action il y a un an.

Le bénéfice d’exploitation pour le quatrième trimestre a été de 132 millions de dollars (100 millions de livres sterling) sur une base publiée, en hausse de 2% par rapport à l’année précédente sur une base publiée, car la hausse des revenus nets en Europe et en Asie a été partiellement compensée par la hausse des frais ACG l’expansion du réseau de détail exploité par l’entreprise.

«La croissance a été généralisée par région, canal et catégorie. La croissance organique sous-jacente du chiffre d’affaires du quatrième trimestre a répondu à nos attentes malgré le fait que le Black Friday ait chuté au cours de l’exercice 2020 », a déclaré le président-directeur général de Levi, Chip Bergh.

“Alors que nous regardons vers 2020 et au-delà, nous sommes convaincus que nous continuerons à générer une croissance rentable à long terme en exécutant nos stratégies.”

En outre, le détaillant a fermé environ la moitié de ses magasins en Chine en raison de l’épidémie de coronavirus et subira un coup financier à court terme en raison de l’épidémie, a déclaré jeudi le directeur financier Harmit Singh.

Cela survient quelques mois après que Levi’s ait ouvert son plus grand magasin en Chine dans la ville de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie de coronavirus qui a tué environ 170 personnes.

Levi’s a également arrêté tous les déplacements des employés à destination et en provenance de Chine.

