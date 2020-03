L’évolution des dépenses italiennes à l’époque du coronavirus

Quelles sont les nouvelles habitudes d’achat des consommateurs lors de la mise en quarantaine forcée du Coronavirus vous indiqueObservatoire Stocard, l’application portefeuille qui vous permet de numériser toutes les cartes de fidélité de votre smartphone, qui a photographié les dépenses des citoyens dans les super et hypermarchés, entre le 9 et le 22 mars, en les comparant à la semaine du 10 au 16 février.

L’enquête Stocard se concentre sur les achats effectués au cours de la semaine précédant le coronavirus et au cours des deux semaines de quarantaine, évaluant le comportement des citoyens en matière de dépenses.

Eh bien, de l’Observatoire Stocard émerge une plus grande homogénéité d’achat pendant la quarantaine. Les citoyens italiens font principalement du shopping du lundi au samedi, de 9h00 à 19h00.

Certaines spécificités émergent par rapport à la semaine du 10 au 16 février de sorte que notamment entre 9 et 10 heures du matin et du déjeuner au début de l’après-midi, entre 13 et 15, il y a deux pics de dépenses que le mois dernier n’a pas ils étaient. Entre 17 heures et 18 heures, le moment de l’afflux le plus important vers les supermarchés se produit, bien qu’en termes beaucoup moins importants qu’en février.

De plus, le samedi et le dimanche la courbe d’achat montre des tendances similaires à en semaine, bien que moins évident, avec un aplatissement décidé dimanche après-midi, les fermetures de nombreux supermarchés dans différentes régions d’Italie sont également complices.

“Nous avons analysé les achats entre le 9 et le 22 mars, les deux premières semaines de quarantaine – explique-t-il Valeria Santoro, Country Manager de Stocard Italia – Les données montrent que les achats ont été bien répartis, au jour le jour, presque tout au long de la journée, du lundi au samedi.

La raison est évidemment due à quarantaine lui-même qui a Je fixe de nouveaux taux de dépenses à tel point que les concentrations du week-end ou du soir après les heures de travail ne se produisent plus en semaine “.

En pourcentage, dit l’Observatoire, pendant la quarantaine, vous achetez donc plus en semaine, moins le week-end ou le soir en semaine.

«Le GDO a été pleinement impliqué dans cette calamité et, malheureusement, les citoyens n’ont pas toujours pu compter sur les achats en ligne. La demande excessive a créé une surcharge du système de distribution, qui n’était pas encore prêt pour de tels rythmes pressants – conclut Valeria Santoro -. Les citoyens continuent donc à se rendre dans les supermarchés et pour cette raison, il serait nécessaire, dans la mesure du possible et conformément aux changements de personnel des grands détaillants, déjà soumis à de fortes tensions durant cette période, pour maintenir les horaires d’ouverture établis, afin d’éviter le surpeuplement dans certains créneaux horaires “.