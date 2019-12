L'expérience client guide-t-elle votre objectif marketing 2020?

Comment vous vous sentez lorsque vous interagissez avec une entreprise… c'est l'expérience client (CX).

C'est leur service, l'expérience que vous vivez et la façon dont ils vous traitent. L'expérience client est plus officiellement connue comme le sentiment associé à la capacité d'une entreprise à offrir des expériences positives à ses clients. Les services vont des interactions individuelles où un agent de support résout un problème client aux échanges avec la marque à une échelle plus publique.

Vous pouvez le considérer comme le produit d'une interaction entre une organisation et un client pendant la durée de leur relation. Et c'est un élément essentiel du mix marketing d'aujourd'hui.

Comment l'expérience client se connecte-t-elle au marketing?

Si votre expérience avec une entreprise est loin d'être exceptionnelle, aucun marketing ne peut vous faire revenir.

Avec le monde à portée de main, les consommateurs ont plus de pouvoir que jamais lorsqu'il s'agit de choisir les entreprises avec lesquelles travailler aujourd'hui. De plus, le monde des médias sociaux et des sites d'avis a amené le bouche à oreille à un tout autre niveau.

Nous savons qu'il est plus coûteux d'obtenir de nouveaux clients que de conserver ceux que vous avez. Certaines recherches montrent que l'acquisition d'un nouveau client vous coûtera cinq à 25 fois plus d'argent et de ressources que d'en conserver un existant. Cela semble logique. Vous ne passez pas de temps et de ressources à sortir et à trouver de nouveaux prospects et clients si vous pouvez garder votre taux de désabonnement et offrir une expérience client positive.

Churn suce la vie d'une organisation.

C'est pourquoi le marketing et votre équipe de service client doivent travailler main dans la main.

3 façons dont le marketing et le service client travaillent ensemble dans l'expérience client

Vous voulez vous assurer que vos clients ont une excellente expérience client? Travailler ensemble.

1) Définissez des attentes claires dans votre marketing

Si la communication et la gestion des attentes sont l'une des clés majeures d'un mariage heureux à long terme, pourquoi n'en serait-il pas de même dans d'autres relations? Même des interactions commerciales?

Imaginez que votre équipe marketing fasse la promotion d'un service que votre entreprise ne peut pas offrir. Vos clients seraient déçus et partiraient. Ce fil devrait parcourir tout votre marketing.

Une entreprise qui parle d'une seule voix dans son marketing, une autre voix avec les ventes et un troisième ton une fois que le client est «in» ne fera que réduire l'expérience client et augmenter le taux de désabonnement.

Une façon d'assurer une expérience client exceptionnelle est de connecter le marketing au service pour obtenir la même page pour le ton de la voix, les bons services ou produits, définir les attentes et relier tous les points de la communication.

2) Promouvoir Social Proof Like Avis

Lorsque votre entreprise a de belles histoires d'expérience client, partagez-les!

Vous pouvez créer des histoires d'études de cas et des publications sur les réseaux sociaux mettant en évidence des clients satisfaits. Vous pouvez demander des avis sur des sites d'avis tiers. Vous pouvez demander des recommandations publiques.

Un nombre illimité de contenus de preuve sociale peut aider à montrer une excellente expérience client, créant un sentiment positif avec les clients potentiels.

3) Travailler ensemble pour ravir les clients

Le plaisir du client surprend un client en dépassant ses attentes, créant une réaction émotionnelle positive. Cette réaction émotionnelle mène au marketing de bouche à oreille par vos spécialistes du marketing les plus puissants – des clients satisfaits!

Vous pourriez penser que la satisfaction des clients incombe à l'équipe de service. Et bien que ce soit vrai, c'est vraiment le travail de tout le monde dans une entreprise de ravir le client.

Des interactions initiales telles que les vues de sites Web, les médias sociaux et le marketing par e-mail jusqu'à la signature du contrat et la demande d'aide en cas de besoin, tout cela devrait ravir vos clients.

Écoutez Joey Coleman, expert en expérience client, sur la croissance de l'orientation

Pendant plus d'une décennie, Joey Coleman a aidé les organisations à conserver leurs meilleurs clients et à les transformer en fans passionnés via ses keynotes divertissants et exploitables, ses ateliers et ses projets de conseil.

Il a une longue histoire de dynamisation et de motivation des publics pour améliorer l'expérience de leurs clients. Il est un conférencier primé (oui – ils ont des concours de discours) lors de conférences nationales et internationales – en concurrence avec les auteurs, les chefs d'entreprise et les sensations / célébrités Internet du NY Times Bestselling.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=AejH2bGqfxI (/ intégré)

Mettez l'expérience client au premier plan de votre stratégie marketing 2020

Le fait est que dans le paysage commercial ultra-compétitif et connecté d'aujourd'hui, ravir vos clients, pas seulement les satisfaire, fera la différence entre une année record et une réduction du budget pour survivre. Non seulement les attentes des clients sont plus élevées que jamais, mais leurs recommandations à leurs réseaux personnels et professionnels sont puissantes.

Il est plus facile que jamais pour vos clients de modifier leurs produits ou services si vous ne répondez pas (et ne dépassez pas) leurs attentes. Vous le savez d'après votre propre expérience. C'est la même chose pour votre entreprise.

Aujourd'hui, les clients peuvent partager facilement et publiquement leurs expériences, y compris des commentaires moyens ou négatifs sur votre entreprise sur des plateformes telles que les médias sociaux, Yelp et Google Reviews.

L'ajout de CX aux objectifs de votre équipe marketing et la mise à profit de l'expérience d'un centre client dans votre organisation contribueront à faire de 2020 la meilleure année à ce jour.

Commencez à configurer votre stratégie marketing 2020 avec notre feuille de route.

Ensuite, regardez votre expérience client à travers les yeux de vos clients réels pour vous préparer au succès de l'année à venir.