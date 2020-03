L’expérience Mobility Car 2020 est reportée indéfiniment

L’ancien salon du Salon de l’automobile de Madrid a été renommé à plusieurs reprises. Son dernier titre est “Mobility Car Experience” et il rejoint la série d’événements reportés ou annulés en raison de la pandémie de coronavirus.

Au début de l’année, il a été annoncé à quoi ressemblerait le format du Salon de Madrid, renommé pour l’occasion par Mobility Car Experience 2020. Comme le veut la tradition, le salon madrilène alterne avec celui de Barcelone, les années impaires et à Madrid les années paires. Ils l’ont décrit comme «un format complètement innovant».

À cette époque, le coronavirus pullulait déjà principalement en Chine et dans sa province du Hubei, et le monde n’a pas fini de donner de l’importance à la catastrophe qui allait arriver. Dans l’ensemble, il s’agissait d’une «grippe» de plus et peu des précédentes ont été approuvées en dehors du domaine sanitaire ou épidémiologique.

Ebola nous a semblé très loin. Une infirmière infectée par les soins de deux missionnaires rapatriés d’Afrique, décédés en Espagne, un chien sacrifié et différents politiciens et groupes d’animaux demandant des responsabilités. Seules quelques voix ont prévenu que la “grippe de Wuhan” allait bouleverser la planète.

Les dates prévues pour la célébration de Mobility Car Experience 2020 étaient 5-10 mai au champ de foire de IFEMA dans le Campo de las Naciones (Madrid). Un espace où il y a beaucoup d’espace pour installer de nombreux exposants, recevoir un large public et avec la possibilité de prendre des centaines de voitures pour organiser des tests.

Après quelques jours d’incertitude, et avec le Congrès débattant de l’extension de l’état d’alarme pour 15 jours supplémentaires, il ne semble pas que le four à pain soit. Bien que la fin des restrictions puisse être entrevue pour ces périodes de l’année, rien ne peut être tenu pour acquis sur la base de données épidémiologiques.

À l’heure actuelle, l’IFEMA sert à accueillir jusqu’à 1 500 sans-abri qui ne peuvent pas être confinés et à desservir jusqu’à 5 000 personnes que le système de santé saturé n’est pas en mesure d’absorber. Avec l’aide de l’Unité d’urgence militaire, l’hôpital de fortune a été mis en service avant ceux qui ont été érigés à Wuhan avec des modules préfabriqués en quelques jours seulement.

L’organisation n’a pas précisé quand la foire pourrait avoir lieu, mais a indiqué que d’autres dates sont recherchées avec les fabricants et qu’il pourrait y avoir “un environnement de célébration plus favorable, aligné sur les objectifs de cet événement”. En d’autres termes, il s’agit également de vendre des voitures.

IFEMA a annulé toutes les foires en mars et avril, reportées au moins à juin et juillet

Quelle était la particularité de l’édition 2020? Ayant essayé différentes approches dans le passé, certaines plus commerciales et d’autres plus orientées vers la propulsion alternative, le Mobility Car Experience était destiné à être un lieu où les clients pouvaient exprimer leurs doutes et vérifier combien d’options sont à portée de main.

Avant que le COVID-19 n’atteigne les sociétés et les économies d’Europe, la voiture était déjà entrée dans une phase de confusion – en particulier pour les clients – en raison de l’effondrement de certains régimes mentaux fixes: essence ou diesel, achat ou location / location , neufs ou d’occasion … Le MCE voulait faire la lumière sur tout cela.

Les conseillers commerciaux de l’événement seraient chargés de guider les différents types de propulsion, du couple essence / diesel aux électriques purs, les formes de plaisir, de financement et d’achat, les systèmes d’infodivertissement, les aides à la conduite, etc. Tant de technologie et de variété n’ont pas été assimilées par le grand public.

De toute évidence, le MCE aurait de nombreuses voitures d’essai pour tenter les clients et laisser des obligations ou des signes pour rester une unité ou réserver les leurs en stock. L’orientation de l’événement est toujours commerciale, mais avec un le plus grand facteur didactique, sans parier que la clientèle vient avec ses devoirs.

Comme une date probable, nous pourrions parler de septembre

Le rendez-vous reporté fera partie des efforts de l’automobile en Espagne pour se remettre du coup porté à leurs comptes, ce qui entraînera l’arrêt des usines, la fermeture des concessionnaires, la marche au ralenti après-vente (uniquement en cas d’urgence) et un impact économique significatif sur les classes moyennes et modestes. . Le secteur escompte déjà que 2020 sera une très mauvaise année dans la zone commerciale.