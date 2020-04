L’exploitation de Bitcoin affectée par le Coronavirus?

La pandémie de coronavirus 😷 est en quelques heures après avoir atteint le nombre d’un million de personnes infectées dans le monde. Ce qui a généré que de nombreux gouvernements ont mis en œuvre la quarantaine. Comme cela a sans aucun doute affecté les travailleurs des grandes exploitations minières de Bitcoin, principalement situées en Chine 🇨🇳.

La Chine est à quelques jours de recommencer ses opérations, car ils ont réduit de façon exponentielle leur nombre de personnes infectées quotidiennement, ou du moins, ce sont les informations officielles du gouvernement chinois. Cependant, le nombre de cas hors de Chine est déjà presque 8 fois plus élevé.

Dans cet esprit, il est normal de se demander dans quelle mesure l’exploitation de Bitcoin est affectée par le Coronavirus. Car les exploitants des principales exploitations minières ne sont pas à l’abri de cette crise mondiale.

Mais cela a affecté non seulement l’exploitation minière Bitcoin (BTC) et d’autres crypto-monnaies, mais aussi toute la vie normale de l’humanité. Peu importe la religion, la zone géographique, la couleur de la peau ou l’âge. La majeure partie de l’humanité devrait être à l’intérieur de leurs maisons.

Comment est-il affecté Exploitation de Bitcoin par le Coronavirus?

Le 26 mars, le Bitcoin Hash Rate a connu un revers majeur, chutant de 16%. Au total, au cours de l’année, la puissance de calcul de la première crypto-monnaie mondiale a chuté de 45%. Et les craintes pour la sécurité du réseau Bitcoin Blockchain augmentent.

Le taux de hachage est passé de 136,2 quintillions d’EH / s atteint le 1er mars à seulement 75,7 EH / s, selon le célèbre portail Blockchain.com.

D’un autre côté, l’autre firme de cryptographie chargée d’enquêter sur les différents réseaux Blockchain sur le cryptoverse, a obtenu des résultats similaires.

“Le pic de cette année 2020 est de 150 EH / s, et depuis lors, il a enregistré une baisse de plus de 30%.”

Cette baisse a également impacté la difficulté minière qui est passée de 17 milliards à 14 milliards en moins d’un mois. Ce qui confirme la suspicion qu’un grand nombre de mineurs dans le monde ont déconnecté leurs machines.

Les taux de hachage et la difficulté d’exploitation sont directement corrélés. Les deux constituent un cycle appelé «cycle de capitulation des mineurs».

En termes simples, à mesure que la difficulté de l’exploitation minière augmente, les mineurs de crypto-crédits dotés d’un équipement de faible puissance sont obligés de vendre leurs économies pour continuer à produire du BTC. Cela entraîne une augmentation de l’offre totale de Bitcoin. Mais, lorsque les mineurs ne peuvent pas concurrencer, ils quittent le marché, ce qui entraîne une baisse du taux de hachage.

Ce qui rend l’extraction de Bitcoin plus facile, plus rentable et le cycle recommence.

Coronavirus 🦠 ou réduction de moitié ⛏?

Mais, la vérité ici est que les résultats de la pandémie de coronavirus n’ont pas été les seuls à influencer la réduction de la puissance de calcul du réseau. Il y a un autre événement au coin de la rue, Halving de BTC, qui a historiquement poussé les mineurs à quitter l’écosystème cryptographique.

Séparer les impacts négatifs du Coronavirus et de la réduction de moitié est presque impossible à l’heure actuelle. La seule chose que nous pouvons remarquer est que les deux pourraient attaquer l’écosystème de la crypto-extraction, mais de manière différente et unique.

