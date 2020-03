L’exploitation de bitcoins augmente de près de 150%, rapporte Riot

Selon une étude de la société minière Riot Blockchain, Bitcoin a montré une croissance mensuelle de 147% du taux d’exécution quotidien moyen de la BTC. Plus précisément en février.

Riot a expliqué que par rapport au taux de production quotidien moyen de Bitcoin pour décembre 2019, la croissance a été très sensible. Cette entreprise américaine a attribué l’augmentation à la mise à niveau de son équipement minier.

Cette société a déclaré qu’elle exploiterait le Bitcoin avant de réduire de moitié le nombre prévu pour quelques mois. Par conséquent, ils ont annoncé qu’ils prévoyaient de vendre leur échange de crypto-monnaie. En conséquence, ses actions ont chuté de plus de 5%.

Comment cela a-t-il été réalisé? Avec l’amélioration des installations minières de Riot

Par exemple, au début du mois, il comptait 2 940 machines Bitmain S17 et 1 751 machines S9, tandis qu’à la fin du mois, 4 000 S17 étaient en marche. Avec cela, l’exploitation minière de Bitcoin a sans aucun doute augmenté de façon exponentielle, juste à temps pour se préparer à la réduction de moitié des récompenses prévue pour mai de cette année.

À cette époque, Riot estimait que les avantages de cet investissement en valaient la peine. Autrement dit, la mise à jour apporterait son hashrate opérationnel ajouté à environ 248 pétahashes par seconde. Par conséquent, nous parlons d’une augmentation de 240% de l’efficacité énergétique des équipements par rapport au hashrate minier qu’ils possédaient.

Quels obstacles rencontrez-vous pour miner le Bitcoin dans un environnement pré-divisé de moitié?

Alex de Vries, le fondateur de Digiconomist, a déclaré que 98% des plateformes minières ne vérifieraient jamais une transaction, ce qui entraînerait des dépenses d’électricité énormes et improductives.

De Vries a souligné que la demi-vie d’une machine dédiée à l’extraction de crypto-monnaie comme Bitcoin est d’un an et demi. Cela est dû à des innovations comme celles que Bitmain a faites récemment avec l’Antminer S19.

Ces types d’innovations influencent considérablement l’augmentation de l’efficacité de l’exploitation minière Bitcoin.

Cependant, le reste continuera d’exister et fonctionnera inutilement pendant quelques années, “consommant de l’énergie et produisant de la chaleur, puis ils se décomposent simplement parce qu’ils ne peuvent pas être réutilisés”.

Par conséquent, nous pouvons être sûrs que dans les mois suivants, nous verrons deux tendances: celle de ceux et des mineurs qui investissent dans de meilleurs équipements pour assurer de meilleures performances, et celle de ceux qui mettront leurs machines au travail sur tout ce qu’ils donnent avant Peut venir.

Il existe déjà de nombreuses personnes et institutions qui se soucient de cette tendance. Il y a quelques mois à peine, une étude de l’Université du Nouveau-Mexique a émergé dans laquelle il était dit que “Minar un dollar en Bitcoin, crée 0,49 USD de dommages à l’environnement et à la santé”.

Par conséquent, il n’est pas surprenant que dans les mois suivants, nous verrons plus de rapports et d’études comme celui-ci. Pendant ce temps, les entreprises doivent réussir à faire de leur exploitation Bitcoin un processus plus efficace et intelligent.

