L’extraction de bitcoins pourrait être affectée par la réduction de moitié du BCH et du BSV cette semaine

Faits saillants:

Bitcoin Cash et BSV n’existaient pas lors de la précédente réduction de moitié de Bitcoin, en 2016.

BCH et BSV pourraient perdre un grand nombre de mineurs après avoir diminué de moitié.

Bitcoin Cash (BCH) et Bitcoin Cash Satoshi’s Vision (BSV) connaîtront leur première réduction de moitié entre le 8 et le 10 avril 2020, respectivement. Ce fait affecte directement les unions minières de ces crypto-monnaies. En ce qui concerne les fourches Bitcoin (BTC), l’extraction de la crypto-monnaie d’origine pourrait également être affectée après ces événements.

Tout d’abord, il est important de noter que Bitcoin Cash et BSV sont le produit de fourches dures du code Bitcoin. Bien que dans le cas de BSV, il provient directement de Bitcoin Cash. Cependant, les blockchains des deux fourches et celle de Bitcoin, l’original, partagent une grande partie de leur histoire. En outre, BCH et BSV ont également conservé l’algorithme d’exploration de données, le temps de production des blocs et la hauteur de chaque moitié de Bitcoin. Tout cela permet une certaine corrélation entre ce qui se passe dans ces crypto-monnaies, notamment dans le domaine minier.

Bitcoin Cash est né en août 2017, un peu plus d’un an après la deuxième division de Bitcoin. Actuellement, la blockchain BCH compte 629 282 blocs extraits et on estime que Sa première division aura lieu mercredi 8 avril prochain. Peu de temps après, entre le 9 et le 10 avril, la réduction de moitié du BSV aurait lieu. La blockchain de cette crypto-monnaie, née à la mi-novembre 2018, a pour l’instant 629 073 blocs extraits.

Bitcoin Cash et Bitcoin SV basent leur logiciel sur le code Bitcoin d’origine. Source: Markus Spiske / unsplash.com

Comme dans Bitcoin, la réduction de moitié de Bitcoin Cash et de Bitcoin Cash Satoshi’s Vision se produira au sommet du bloc 630 000 de sa chaîne. Cependant, à BTC, il faudra encore un mois pour que la production de blocs se déroule différemment dans cette chaîne.

Peurs de réduire de moitié

Le fait que Bitcoin Cash et BSV divisent par deux arrivera presque simultanément, mais un mois avant Bitcoin (BTC), peut être source de préoccupation dans la communauté BCH et BSV. La raison en est qu’après avoir réduit de moitié ces crypto-monnaies, il peut être plus rentable d’extraire du BTC. Cela pourrait entraîner une migration massive des mineurs vers Bitcoin, ce qui entraînerait une baisse spectaculaire du hashrate BCH et BSV.

Selon le dernier bulletin d’information publié par la firme d’analystes Arcane Research, l’émeute hypothétique des mineurs pourrait cesser de se produire si l’un des scénarios suivants se produisait. L’une serait une augmentation significative du prix du BCH et du BSV sur le marché ou les commissions que les mineurs gagnent. Les autres étaient une baisse spectaculaire de votre hashrate et dans la difficulté de l’exploitation minière. Cependant, dans ce deuxième cas possible, le remède pourrait être pire que la maladie; depuis, un très faible taux de hachage réduirait les coûts d’exécution d’une attaque de 51% contre les réseaux BCH et BSV.

Effets de la réduction de moitié de BCH et BSV sur Bitcoin

Les réseaux sociaux comme Twitter et Reddit débattent de la façon dont la réduction de moitié anticipée de BCH et BSV pourrait avoir un impact sur Bitcoin. Bien que, selon beaucoup, cela ne devrait en aucun cas affecter aucun aspect de la crypto-monnaie mère, d’autres pensent que c’est le cas. Ces événements ne devraient pas faire bouger le prix du BTC sur le marché, mais l’extraction de bitcoin elle-même pourrait être légèrement affectée.

La migration potentielle des mineurs de BCH et BSV vers Bitcoin pourrait entraîner une augmentation du hashrate de ce dernier. Une augmentation soudaine du hashrate affecterait le temps de production des blocs et par conséquent le réglage de la difficulté d’extraction. Toutefois, compte tenu du fait que Ensemble, BSV et BCH ne détiennent que 5% de la puissance minière.Par rapport à Bitcoin, l’exploitation minière BTC est peu susceptible de subir des changements spectaculaires après avoir réduit de moitié Bitcoin Cash et Bitcoin Cash Satoshi’s Vision.